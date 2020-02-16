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Переводчики Путина рассказали о работе с президентом
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РИА Новости

Переводчики Путина рассказали о работе с президентом

14:25 16.02.2020 (обновлено: 17:44 16.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВ.Путин
В.Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Некоторые фразы президента Владимира Путина можно считать непереводимой игрой слов, рассказали переводчики главы государства в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Так, советник департамента лингвистического обеспечения МИД Алексей Садыков привел в пример выражение, вызвавшее у него затруднение.
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Путин назвал исказившего его слова переводчика "бандитом"
"Он (Путин. — Прим. ред.) сказал: "Мы не будем стоять враскоряку". Я был начинающим переводчиком, я посмотрел репортаж по телевизору, я тогда подумал: "Слава богу, мне не пришлось это переводить. Тогда, десять лет назад, мне это казалось очень, очень сложным, да и сейчас сложно", — вспомнил он.
Переводчик отметил, что президент иногда произносит неожиданные фразы, которые могут поставить специалистов в ступор. Например, выступая на Петербургском экономическом форуме в 2017 году, Путин в шутку сказал собравшимся "Вольно!"

"Вот это был совершенно неожиданный момент, никто его не мог предвидеть. Буквально за полсекунды мне в голову пришел нужный вариант, потом я сверял со словарем. Это вот именно переводческая догадка, потому что тогда я не помнил этот термин", — отметил Садыков.

Третий секретарь департамента Наталья Красавина также рассказала, что сказанную Путиным фразу "Донбасс порожняк не гонит" долго обсуждали в переводческом сообществе. В итоге ее перевели как "Донбасс ерунды не говорит".
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7 апреля 2016, 17:18
Путин поработал переводчиком для немецкого гостя медиафорумаНемецкий политик Вилли Виммер захотел высказаться по вопросу о национальной идее в России, он говорил по-немецки, а российский президент переводил его речь. По мнению Виммера, это достойно книги рекордов Гиннеса.
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Владимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
А про рай перевести не возникло затруднений. Ведь в этом высказывание проскользнула истина. Когда Путин, невзначай признал, что россияне являются мучениками. Жаль, только, что мучителей не назвал.
16 февраля, 14:45
vv.brand.v
66511085
После того как он сказал что пока он президент пенсионный возраст повышаться не будет и "мозги им поменять надо, а не Конституцию", неожиданных фраз у него нет, мы ведь не верим ни одному его слову уже....
16 февраля, 16:16
ЭХЭдуард Х
42400375
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