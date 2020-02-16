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В Женеве обсудят установление эффективного перемирия в Ливии
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РИА Новости

В Женеве обсудят установление эффективного перемирия в Ливии

14:23 16.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель специального представителя ООН по политическим вопросам в Ливии Стефани Вильямс, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (слева направо) на встрече международного комитета по Ливии в Мюнхене
Заместитель специального представителя ООН по политическим вопросам в Ливии Стефани Вильямс, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (слева направо) на встрече международного комитета по Ливии в Мюнхене
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель специального представителя ООН по политическим вопросам в Ливии Стефани Вильямс, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (слева направо) на встрече международного комитета по Ливии в Мюнхене
МЮНХЕН, 16 фев - РИА Новости. Переговоры в Женеве во вторник будут посвящены установлению эффективного перемирия в Ливии, в конце февраля начнутся переговоры о политическом процессе, заявил на пресс-конференции по итогам первой очередной встречи международного комитета по Ливии глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Послезавтра в Женеве продолжатся переговоры о по-настоящему эффективном перемирии, это хороший знак, в конце февраля должны начаться крайне необходимые переговоры о политическом процессе", - сказал Маас.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
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Обострение конфликта в ЛивииФайез ас-СарраджХалифа ХафтарХайко МаасМИД ГерманииЕвросоюзМуаммар КаддафиЛивияТурцияРоссияСШАЕгипетВ мире
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