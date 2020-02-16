В Якутии три человека пострадали в ДТП с иномаркой и грузовиком

Как отметили в ведомстве, авария произошла в воскресенье на 415-м километре федеральной дороги между селами Жемкон и Лекечен Вилюйского улуса.

"По предварительным данным установлено, что водитель 1980 года рождения с тремя пассажирами следовал на автомобиле Toyota Hiace в сторону Якутска. Обгоняя впереди движущееся транспортное средство, он выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с большегрузом КамАЗ. В результате ДТП пострадали три человека, среди них ребенок 13 лет", - рассказали в пресс-службе.