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В Якутии три человека пострадали в ДТП с иномаркой и грузовиком
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РИА Новости

В Якутии три человека пострадали в ДТП с иномаркой и грузовиком

14:23 16.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЯКУТСК, 16 фев – РИА Новости. Водитель легкового авто в Якутии выехал на встречную полосу и столкнулся с Камазом, в результате ДТП пострадали три человека, среди них 13-летний ребенок, сообщает пресс-служба управления ГИБДД.
Как отметили в ведомстве, авария произошла в воскресенье на 415-м километре федеральной дороги между селами Жемкон и Лекечен Вилюйского улуса.
"По предварительным данным установлено, что водитель 1980 года рождения с тремя пассажирами следовал на автомобиле Toyota Hiace в сторону Якутска. Обгоняя впереди движущееся транспортное средство, он выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с большегрузом КамАЗ. В результате ДТП пострадали три человека, среди них ребенок 13 лет", - рассказали в пресс-службе.
Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия.
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ГИБДД МВД РФЯкутскПроисшествия
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