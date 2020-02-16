В РПЦ оценили сравнение гражданских жен с "бесплатными проститутками"

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов привлек внимание к гражданским бракам "в свойственной ему образной манере". Об этом заявил РИА Новости замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе

Он допустил, что Смирнов хотел сказать о психологической травме, которую наносят мужчины женщинам при сожительстве, отказываясь от каких-либо обязательств.

Кипшидзе добавил, что не сомневается в том, что священник "на стороне этих женщин".

"Таким, может быть, излишне острым сравнением пытается их защитить, чтобы они не становились жертвами безнравственных мужчин, способных унижать и использовать", — отметил он.