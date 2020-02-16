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Религия и мировоззрение
2020-02-16T15:06+0300
https://ria.ru/20200216/1564841271.html
В РПЦ оценили сравнение гражданских жен с "бесплатными проститутками"
https://cdn21.img.ria.ru/images/155631/98/1556319878_0:298:3070:2025_1036x0_80_0_0_669fe0f339a707c89b9d39604d35297d.jpg
РИА Новости

В РПЦ оценили сравнение гражданских жен с "бесплатными проститутками"

14:22 16.02.2020 (обновлено: 15:06 16.02.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинВахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов привлек внимание к гражданским бракам "в свойственной ему образной манере". Об этом заявил РИА Новости замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Он допустил, что Смирнов хотел сказать о психологической травме, которую наносят мужчины женщинам при сожительстве, отказываясь от каких-либо обязательств.
Кипшидзе добавил, что не сомневается в том, что священник "на стороне этих женщин".

"Таким, может быть, излишне острым сравнением пытается их защитить, чтобы они не становились жертвами безнравственных мужчин, способных унижать и использовать", — отметил он.

Ранее Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". В Госдуме и Совфеде сочли такое сравнение оскорблением.
Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова
Вчера, 13:14Религия и мировоззрение
Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах
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Обсудить 148
Религия и мировоззрениеПротоиерей Димитрий СмирновРоссияВахтанг КипшидзеОбщество
Популярные комментарии
А что неправильного он сказал?Гражданский брак это секс без обязательств.Мужчины плохие-а что дает совремннная женщина у мужчины-требует бабок что в постели удовлетворял.А стирать готовить выращивать что-нибудь на даче нет это мы устали.Авот по массажам соляриям и косметологам у нас и денег и времени хватает.Священнник сказал правду.Но почему то правды все хотят но никто ее не любит
16 февраля, 15:07
nnikolayy-sinc
3022430374
Своим-всё, остальным-экстремизм
16 февраля, 15:01
ODOR SCROTUM
13422412322
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