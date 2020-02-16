﻿Международный комитет по Ливии призвал к бессрочному прекращению огня

Заместитель специального представителя ООН по политическим вопросам в Ливии Стефани Вильямс, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (слева направо) на встрече международного комитета по Ливии в Мюнхене

МЮНХЕН, 16 фев - РИА Новости. Участники встречи международного комитета по Ливии призвали стороны конфликта активизировать переговоры по введению бессрочного режима прекращения огня в стране, говорится в итоговом заявлении встречи.

В воскресенье в Мюнхене прошла первая встреча международного комитета по Ливии, решение о создании которого было принято на конференции в Берлине 19 января. Во встрече приняли участие представители Алжира, Китая, Египта, Франции, Германии, Италии, России, Турции, Туниса, Конго, ОАЭ, Великобритании, США, ООН, ЕС, ЛАГ.

"Обсудили заслуживающие осуждения последние случаи нарушения оружейного эмбарго и подтвердили решимость содействовать соблюдению эмбарго путем более эффективного мониторинга его соблюдения, где наметился определённый прогресс", - говорится в заявлении.

Кроме того, участники призвали стороны ливийского конфликта "соблюдать перемирие и активизировать переговоры по введению бессрочного режима прекращения огня". Они также приветствовали проведение переговоров в формате "5+5", которые проходят в Женеве под эгидой ООН. Следующий раунд запланирован на 18 февраля.

"Приветствовали переговоры экономической комиссии, которые прошли 6 января в Тунисе и 9 и 10 февраля в Каире, а также проведение следующей встречи форума политического диалога, который запланирован на 26 февраля", - подчёркивается в документе.

Участники договорились провести следующую встречу международного комитета в Италии с участием Лиги арабских государств и ЕС.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Халифы Хафтара.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.