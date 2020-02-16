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﻿Международный комитет по Ливии призвал к бессрочному прекращению огня
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РИА Новости

﻿Международный комитет по Ливии призвал к бессрочному прекращению огня

14:20 16.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель специального представителя ООН по политическим вопросам в Ливии Стефани Вильямс, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (слева направо) на встрече международного комитета по Ливии в Мюнхене
Заместитель специального представителя ООН по политическим вопросам в Ливии Стефани Вильямс, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (слева направо) на встрече международного комитета по Ливии в Мюнхене
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МЮНХЕН, 16 фев - РИА Новости. Участники встречи международного комитета по Ливии призвали стороны конфликта активизировать переговоры по введению бессрочного режима прекращения огня в стране, говорится в итоговом заявлении встречи.
В воскресенье в Мюнхене прошла первая встреча международного комитета по Ливии, решение о создании которого было принято на конференции в Берлине 19 января. Во встрече приняли участие представители Алжира, Китая, Египта, Франции, Германии, Италии, России, Турции, Туниса, Конго, ОАЭ, Великобритании, США, ООН, ЕС, ЛАГ.
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"Обсудили заслуживающие осуждения последние случаи нарушения оружейного эмбарго и подтвердили решимость содействовать соблюдению эмбарго путем более эффективного мониторинга его соблюдения, где наметился определённый прогресс", - говорится в заявлении.
Кроме того, участники призвали стороны ливийского конфликта "соблюдать перемирие и активизировать переговоры по введению бессрочного режима прекращения огня". Они также приветствовали проведение переговоров в формате "5+5", которые проходят в Женеве под эгидой ООН. Следующий раунд запланирован на 18 февраля.
"Приветствовали переговоры экономической комиссии, которые прошли 6 января в Тунисе и 9 и 10 февраля в Каире, а также проведение следующей встречи форума политического диалога, который запланирован на 26 февраля", - подчёркивается в документе.
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Участники договорились провести следующую встречу международного комитета в Италии с участием Лиги арабских государств и ЕС.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Халифы Хафтара.
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В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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