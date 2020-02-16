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2020-02-16T14:19+0300
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Глава европейской дипломатии оценил эффективность внешней политики ЕС
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РИА Новости

Глава европейской дипломатии оценил эффективность внешней политики ЕС

14:19 16.02.2020
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© AP Photo / Francisco SecoМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
МЮНХЕН, 16 фев - РИА Новости. Европейскому союзу в некоторых случаях необходимо отходить от принципа принятия решений единогласно, считает Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.
"Нам нужны постепенные шаги по пути отказа от принципа единогласия. Например, если 25 стран за, они должны быть в состоянии что-то предпринять. Иначе наступит паралич", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
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По его словам, договориться о чем-то конкретном всем странам ЕС практически невозможно в силу различий в политических культурах и истории. А действовать, по мнению Борреля, Евросоюзу необходимо.
"Европе нужно не просто комментировать, выражать озабоченность, мы должны продемонстрировать готовность к действию. Европа должна привыкнуть говорить на языке мощи", - подчеркнул он, добавив, что мощь при необходимости должна быть и военной.
Пока же, отметил Боррель, в сфере безопасности и урегулировании конфликтов Европе удается немногое.
"Мы пока что не в состоянии осуществлять взаимодействие даже для урегулирования конфликтов непосредственно у наших границ", - считает глава европейской дипломатии.
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Жозеп БоррельЕвросоюзМюнхенская конференция по безопасностиВ мире
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