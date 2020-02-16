Путин рассказал о противниках решения по питанию для школьников

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 фев - РИА Новости. Инициатива по обеспечению горячим питанием школьников начальных классов была поддержана не всеми, заявил президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Президент в рамках послания Федеральному Собранию заявил, что бесплатное горячее питание школьники начальных классов в школах, технически готовых к этому, начнут получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.
"Непросто далось. Все были против!", - заявил Путин, беседуя с участниками рабочей группы по изменению Конституции РФ.
Законодательная инициатива была внесена в Госдуму 20 сентября, ее авторами стали спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций. Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения.
Комитет Госдумы по образованию и науке на заседании 6 февраля утвердил новую редакцию законопроекта с учетом поправок президента. В соответствии с поправкой бюджетам субъектов РФ могут предоставляться субсидии на условиях, определяемых правительством.
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