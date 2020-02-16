Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-16T14:18+0300
https://ria.ru/20200216/1564841150.html
Путин рассказал о противниках решения по питанию для школьников
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564664974_0:358:3004:2048_1036x0_80_0_0_8a646ee65ecf7eae08f26448d3bdea00.jpg
РИА Новости

Путин рассказал о противниках решения по питанию для школьников

14:18 16.02.2020
3194
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 фев - РИА Новости. Инициатива по обеспечению горячим питанием школьников начальных классов была поддержана не всеми, заявил президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Президент в рамках послания Федеральному Собранию заявил, что бесплатное горячее питание школьники начальных классов в школах, технически готовых к этому, начнут получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.
"Непросто далось. Все были против!", - заявил Путин, беседуя с участниками рабочей группы по изменению Конституции РФ.
Законодательная инициатива была внесена в Госдуму 20 сентября, ее авторами стали спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций. Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения.
Комитет Госдумы по образованию и науке на заседании 6 февраля утвердил новую редакцию законопроекта с учетом поправок президента. В соответствии с поправкой бюджетам субъектов РФ могут предоставляться субсидии на условиях, определяемых правительством.
Ученик во время обеда в столовой
12 февраля, 21:34
Журналист из Финляндии оценила питание в российских школах
5276029
Обсудить 2
Валентина МатвиенкоГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Если совершенно технический вопрос становится едва ли не центральным в послании президента, то это дно
16 февраля, 14:41
Дмитрий Морской
1200100
Рекомендуем
Школьные учебники в продаже
Вступает в силу новый порядок формирования перечня школьных учебников
Информационная табличка Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве.
ВШЭ проведет проверку из-за записи с матерившимся преподавателем
Осень в Крыму
Китай готов направить переводчиков в Крым, чтобы сделать справочник
Занятие
В Перми проверяют данные о сборе денег в лицее на учебники и линолеум
В.Путин
Переводчики Путина рассказали о работе с президентом
Вахтанг Кипшидзе
В РПЦ оценили сравнение гражданских жен с "бесплатными проститутками"
Допрос рыбака задержанного украинского браконьерского судна
Команда задержанного в Азовском море судна из Украины признала вину
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева. 10 февраля 2020
Переводчик рассказал о реакции Путина на его ошибку
Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова
Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах
Капкейки
СМИ: в Москве девушка умерла на конкурсе по поеданию пирожных
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Глава МИД Польши назвал Россию угрозой Евросоюзу
Военный патруль США в Сирии
СМИ: более 50 американских военных грузовиков прибыли из Ирака в Сирию
Портрет русского поэта Сергея Александровича Есенина
В Петербурге проверят историю с увольнением учителя, читавшего Есенина
Интернет-портал Кинопоиск 
"Кинопоиск" объяснил появление на сайте карты с украинским Крымом
Флаги России и ЕС
В МИД рассказали о трех условиях для улучшения отношений с Европой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:26"Край космоса": НАСА показало, как выглядят самые высокие облака
02:21В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус
02:15Ради дочери Тимати решил записать трек на испанском языке
02:05В Праге активисты собирают подписи против площади Бориса Немцова
01:58Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье
01:56Главы МИД ЕС обсудят Ливию, Сирию и ближневосточный процесс
01:54В Хубэе число жертв коронавируса выросло до 1 696 человек
01:43Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
01:35Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
01:21Эксперты "Валдая" обсудят Ближний Восток в эпоху перемен
01:17Анна Семенович ответила на сообщения о "шокирующей народ фотографии"
01:06В Москве похоронят Героя России разведчика Алексея Ботяна
00:58В РПЦ отреагировали на сравнение гражданских жен с "проститутками"
00:56В столице ДР Конго пятнадцать человек погибли в ДТП
00:48В Карелии автобус с туристами съехал в кювет
00:46СМИ предупредило об "эпидемии" краж персональных данных россиян
00:40Названы лучшие российские регионы по качеству жизни
00:31В Северной Македонии распустили парламент
00:20Под Хабаровском горит здание на железнодорожной станции
00:10Россия выполнит полет над Грецией, а США над Россией и Белоруссией
Лента новостейМолния