Перемирие в Ливии висит на волоске, заявила замспецпосланника ООН

Заместитель специального представителя по политическим вопросам в Ливии Стефани Уильямс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности

Заместитель специального представителя по политическим вопросам в Ливии Стефани Уильямс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности

МЮНХЕН, 16 фев - РИА Новости. Перемирие в Перемирие в Ливии висит на волоске, экономическая ситуация ухудшается, заявила на пресс-конференции в Мюнхене заместитель спецпосланника ООН по Ливии Стефани Уильямс.

В воскресенье в Мюнхене прошла первая встреча международного комитета по Ливии, решение о создании которого было принято на конференции в Берлине 19 января.

"Перемирие держится на волоске из-за многочисленных нарушений режима прекращения огня. Экономическая ситуация продолжает ухудшаться из-за блокады нефтяных полей и надвигающегося банковского кризиса", - сказала Уильямс.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.