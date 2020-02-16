Маас заявил о начале переговоров между сторонами ливийского конфликта

МЮНХЕН, 16 фев - РИА Новости. Процесс переговоров между сторонами ливийского конфликта начался, предпосылкой стала конференция в Берлине, заявил на пресс-конференции по итогам встречи международного комитета по Процесс переговоров между сторонами ливийского конфликта начался, предпосылкой стала конференция в Берлине, заявил на пресс-конференции по итогам встречи международного комитета по Ливии глава МИД ФРГ Хайко Маас

"Достигнут большой прогресс на месте, мы увидели, что процесс переговоров, который никогда не имел места в прошлом, сейчас, наконец, начат между сторонами ливийского конфликта", - сказал Маас, добавив, что "предпосылки для таких переговоров были впервые созданы в Берлине".

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.