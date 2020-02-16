Новый глава офиса Зеленского задекларировал $10,4 тысячи доходов

КИЕВ, 16 фев – РИА Новости. Новый глава офиса президента Украины Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак задекларировал 10,4 тысячи долларов доходов в 2019 году, квартиру в Киеве, а также корпоративные права в 9 компаниях, следует из его декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Зеленский во вторник уволил Андрея Богдана и назначил на должность главы своего офиса Ермака, который ранее был советником президента. Украинское агентство LIGA.net ранее передавало со ссылкой на нескольких собеседников в президентской партии "Слуга народа", что глава страны поручил Ермаку вести переговоры с Москвой по ситуации в Донбассе.

Как следует из опубликованной декларации, Ермак задекларировал заработную плату, а также доходы от предпринимательской деятельности в сумме 254,9 тысяч гривен (10,4 тысячи долларов). Также руководитель офиса имеет квартиру в Киеве площадью 107,8 квадратных метра, а также автомобиль Toyota Camry 2015 года выпуска. Ермак также задекларировал части корпоративных прав в девяти компаниях, конечным владельцем которых он является.

Кроме того, новый глава офиса президента имеет 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро наличными, 27,4 тысячи гривен (1,1 тысячу долларов) на счетах в двух украинских банках, а также кредит на сумму 1,2 миллиона гривен (51,6 тысячи долларов). Также он одолжил третьим лицам 1,38 миллиона гривен (56,4 тысячи долларов), а задолженность перед ним со стороны ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" (99% корпоративных прав принадлежат Ермаку – ред.) составляет 8,3 миллиона гривен (более 340 тысяч долларов).