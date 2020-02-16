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Маас отметил многочисленные нарушения оружейного эмбарго в Ливии
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РИА Новости

Маас отметил многочисленные нарушения оружейного эмбарго в Ливии

14:08 16.02.2020 (обновлено: 14:35 16.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
МЮНХЕН, 16 фев - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в воскресенье о многочисленных нарушениях эмбарго на поставку вооружений в Ливию, которые отмечались, по его словам, в последние недели.
В воскресенье прошла первая встреча международного комитета по урегулированию в Ливии.
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"Очевидно, что в последние недели... были многочисленные нарушения оружейного эмбарго. Если разные точки зрения, которые были там (на встрече) выражены… Но все едины в том, что путь, который нами начат, а именно отделить стороны конфликта от поддерживающих их, единственно успешен", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. На саммите были и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями. Организовать прямые переговоры между ними тогда не удалось.
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Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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