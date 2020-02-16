Маас отметил многочисленные нарушения оружейного эмбарго в Ливии

"Очевидно, что в последние недели... были многочисленные нарушения оружейного эмбарго. Если разные точки зрения, которые были там (на встрече) выражены… Но все едины в том, что путь, который нами начат, а именно отделить стороны конфликта от поддерживающих их, единственно успешен", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров.