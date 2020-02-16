Процесс ООН по Ливии будет сопровождать международный комитет

МЮНХЕН, 16 фев - РИА Новости. Международный комитет займётся сопровождением проводимого ООН процесса урегулирования в Международный комитет займётся сопровождением проводимого ООН процесса урегулирования в Ливии , заявил на пресс-конференции по итогам первой очередной встречи международного комитета по Ливии глава МИД ФРГ Хайко Маас

"Он (комитет) будет одновременно (с реализацией итогов Берлинской конференции) поддерживать проводимый ООН внутриливийский процесс и сопровождать его. Это пообещали сегодня все участники", - заявил Маас.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.