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Процесс ООН по Ливии будет сопровождать международный комитет
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РИА Новости

Процесс ООН по Ливии будет сопровождать международный комитет

13:54 16.02.2020 (обновлено: 14:35 16.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
МЮНХЕН, 16 фев - РИА Новости. Международный комитет займётся сопровождением проводимого ООН процесса урегулирования в Ливии, заявил на пресс-конференции по итогам первой очередной встречи международного комитета по Ливии глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Он (комитет) будет одновременно (с реализацией итогов Берлинской конференции) поддерживать проводимый ООН внутриливийский процесс и сопровождать его. Это пообещали сегодня все участники", - заявил Маас.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
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Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарХайко МаасМИД ГерманииЕвросоюзМуаммар КаддафиЛивияСШАВ мире
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