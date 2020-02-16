Команда задержанного в Азовском море судна из Украины признала вину

Ранее сотрудники крымского погрануправления ФСБ РФ заявили о задержании браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту в западной части Азовского моря. По данным российских пограничников, в ходе осмотра выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова – ставная сеть. По данным ФСБ, капитан судна заявил об отсутствии у него документов и разрешений на вылов биологических ресурсов, он также признал браконьерский способ добычи рыбы в Азовском море.