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Команда задержанного в Азовском море судна из Украины признала вину
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РИА Новости

Команда задержанного в Азовском море судна из Украины признала вину

13:53 16.02.2020 (обновлено: 14:57 16.02.2020)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Команда украинского браконьерского судна, задержанного у берегов Крыма, признала вину в незаконном вылове водных биологических ресурсов в Азовском море, заявила об отсутствии претензий к пограничникам, следует из видео, распространенного пресс-службой крымского погрануправления ФСБ РФ.
Ранее сотрудники крымского погрануправления ФСБ РФ заявили о задержании браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту в западной части Азовского моря. По данным российских пограничников, в ходе осмотра выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова – ставная сеть. По данным ФСБ, капитан судна заявил об отсутствии у него документов и разрешений на вылов биологических ресурсов, он также признал браконьерский способ добычи рыбы в Азовском море.
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
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В частности, члены команды признали факт незаконной добычи водных биологических ресурсов в Азовском море. При этом, по их словам, никакое психологическое или физическое воздействие на членов команды со стороны крымских пограничников не оказывалось.
Отвечая на вопрос, имеются ли претензии к сотрудникам пограничной службы ФСБ России, члены команды ответили: "Нет", "Не имеются" и "Не имею".
Судно вышло из села Райновка Запорожской области Украины.
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Азовское мореФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымУкраинаПроисшествия
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