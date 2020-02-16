Американский сенатор назвал Китай, а не Россию главной угрозой Западу

"Конечно, одна из основных угроз исходит от России - ее вмешательство в демократические процессы", - сказал он на пресс-конференции в Мюнхене.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

"Но такая же угроза, а в долгосрочном плане, я думаю, даже большая угроза - Китай, его использование технологий и экономической мощи", - добавил Шифф.

США не раз обвиняли Китай в кибератаках, в угрозах стабильности на Ближнем Востоке, в промышленном шпионаже. КНР неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что сами США являются крупнейшей угрозой для глобального мира и безопасности.