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Американский сенатор назвал Китай, а не Россию главной угрозой Западу
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РИА Новости

Американский сенатор назвал Китай, а не Россию главной угрозой Западу

13:48 16.02.2020 (обновлено: 13:49 16.02.2020)
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© AP Photo / Cliff OwenЧлен Палаты представителей США Адам Шифф
Член Палаты представителей США Адам Шифф
© AP Photo / Cliff Owen
Член Палаты представителей США Адам Шифф. Архивное фото
МЮНХЕН, 16 фев - РИА Новости. В долгосрочном плане главная угроза для Запада исходит не от России, а от Китая, считает глава комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф.
"Конечно, одна из основных угроз исходит от России - ее вмешательство в демократические процессы", - сказал он на пресс-конференции в Мюнхене.
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Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
"Но такая же угроза, а в долгосрочном плане, я думаю, даже большая угроза - Китай, его использование технологий и экономической мощи", - добавил Шифф.
США не раз обвиняли Китай в кибератаках, в угрозах стабильности на Ближнем Востоке, в промышленном шпионаже. КНР неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что сами США являются крупнейшей угрозой для глобального мира и безопасности.
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"Угроза всему Западу". Помпео снова резко обругал компартию Китая
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Адам ШиффБлижний ВостокСергей ЛавровДмитрий ПесковКитайСШАВ мире
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