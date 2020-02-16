В Благовещенске прошел молебен о спасении от коронавируса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 фев - РИА Новости. Молебен о спасении от Молебен о спасении от коронавируса прошел в воскресенье в Благовещенском кафедральном соборе на русском и китайском языках, верующие помолились о стабилизации ситуации, передает корреспондент РИА Новости.

Богослужение возглавил клирик Благовещенского кафедрального собора иерей Димитрий Чжан. Чжан родом из-под Пекина, он был священником РПЦ в Саратове, затем в Еврейской автономной области, в мае 2019 года начал служить в Благовещенском кафедральном соборе.

"Русские - наши братья и сестры. Мы сейчас молимся о Китае, мы знаем, что в Китае такой страшный вирус. Там много людей заболели или погибли. Спаси Господи, что вы пришли", - обратился Чжан к верующим.

Молебен он вел поочередно на русском и китайском языках, в Благовещенском кафедральном соборе собралось около 20 человек, в том числе один гражданин КНР.

Ранее сообщалось, что по благословению архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана молебны о спасении от эпидемии коронавируса будут совершаться каждое воскресенье. Письмо с просьбой совершать молебны "во время губительного поветрия и смертоносной заразы" прислал Московский патриархат.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665.