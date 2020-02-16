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Религия и мировоззрение
2020-02-16T13:45+0300
https://ria.ru/20200216/1564840378.html
В Благовещенске прошел молебен о спасении от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/10/1564840368_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4f50e59fa9a05b00c685256253a5fbc4.jpg
РИА Новости

В Благовещенске прошел молебен о спасении от коронавируса

13:45 16.02.2020
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоБлаговещенский кафедральный собор и памятник графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому и святителю Иннокентию в городе Благовещенске
Благовещенский кафедральный собор и памятник графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому и святителю Иннокентию в городе Благовещенске
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Благовещенский кафедральный собор и памятник графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому и святителю Иннокентию в городе Благовещенске. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 фев - РИА Новости. Молебен о спасении от коронавируса прошел в воскресенье в Благовещенском кафедральном соборе на русском и китайском языках, верующие помолились о стабилизации ситуации, передает корреспондент РИА Новости.
Богослужение возглавил клирик Благовещенского кафедрального собора иерей Димитрий Чжан. Чжан родом из-под Пекина, он был священником РПЦ в Саратове, затем в Еврейской автономной области, в мае 2019 года начал служить в Благовещенском кафедральном соборе.
"Русские - наши братья и сестры. Мы сейчас молимся о Китае, мы знаем, что в Китае такой страшный вирус. Там много людей заболели или погибли. Спаси Господи, что вы пришли", - обратился Чжан к верующим.
Молебен он вел поочередно на русском и китайском языках, в Благовещенском кафедральном соборе собралось около 20 человек, в том числе один гражданин КНР.
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Ранее сообщалось, что по благословению архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана молебны о спасении от эпидемии коронавируса будут совершаться каждое воскресенье. Письмо с просьбой совершать молебны "во время губительного поветрия и смертоносной заразы" прислал Московский патриархат.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665.
Благовещенск граничит с Китаем по реке Амур.
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Религия и мировоззрениеРаспространение нового коронавирусаНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьБлаговещенск
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