Пелоси рассказала, почему опасно использование 5G компании Huawei

Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (в центре) на Мюнхенской конференции по безопасности

МЮНХЕН, 16 фев - РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси считает опасным использование технологий 5G китайской компании Huawei

"Это очень опасно. Это выбор автократии, а не демократии в информационном потоке", - сказала она на пресс-конференции в Мюнхене

"У меня есть большие опасения по поводу того, что Huawei получает указания от китайского правительства", - добавила Пелоси.

По ее словам, сейчас использование технологий Huawei дешевле, чем поиск альтернативы, но странам Запада всё-таки надо разрабатывать другие варианты.

Ранее Huawei поддержала решение Еврокомиссии (ЕК) о запуске сервисов 5G в европейских городах к концу текущего года и сообщила о намерении продолжить сотрудничество с европейскими властями в сфере 5G технологий. Как сообщала ЕК, первые сервисы 5G будут доступны в 138 городах Европы к концу текущего года.

Китайская Huawei с мая прошлого года находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов. Последняя отсрочка была предоставлена 18 ноября 2019 года на 90 дней.