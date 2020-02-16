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2020-02-16T13:27+0300
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Пелоси рассказала, почему опасно использование 5G компании Huawei
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РИА Новости

Пелоси рассказала, почему опасно использование 5G компании Huawei

13:26 16.02.2020 (обновлено: 13:27 16.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (в центре) на Мюнхенской конференции по безопасности
Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (в центре) на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МЮНХЕН, 16 фев - РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси считает опасным использование технологий 5G китайской компании Huawei.
"Это очень опасно. Это выбор автократии, а не демократии в информационном потоке", - сказала она на пресс-конференции в Мюнхене.
"У меня есть большие опасения по поводу того, что Huawei получает указания от китайского правительства", - добавила Пелоси.
По ее словам, сейчас использование технологий Huawei дешевле, чем поиск альтернативы, но странам Запада всё-таки надо разрабатывать другие варианты.
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Ранее Huawei поддержала решение Еврокомиссии (ЕК) о запуске сервисов 5G в европейских городах к концу текущего года и сообщила о намерении продолжить сотрудничество с европейскими властями в сфере 5G технологий. Как сообщала ЕК, первые сервисы 5G будут доступны в 138 городах Европы к концу текущего года.
Китайская Huawei с мая прошлого года находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов. Последняя отсрочка была предоставлена 18 ноября 2019 года на 90 дней.
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США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции
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Внесение Huawei в черный список СШАНэнси ПелосиМюнхенская конференция по безопасностиHuawei TechnologiesКитайМюнхенТехнологии
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