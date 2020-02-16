Южная Корея планирует эвакуировать своих граждан с Diamond Princess

СЕУЛ, 16 фев – РИА Новости. Южная Корея планирует эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, помещенного в карантин в Японии, сообщил министр здравоохранения и социального обеспечения РК Пак Нын Ху.
Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили корабль на карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна находятся 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. На лайнере 355 человек заразились коронавирусом.
"Правительство сегодня на заседании центрального штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций обсудило возвращение в страну наших граждан с круизного лайнера Diamond Princess в связи с ростом количества зараженных на судне. Японское правительство заявило, что проверит всех пассажиров на наличие вируса и с 19 февраля в порядке очереди разрешит высадку всем, у кого не обнаружат вирус. Мы будем продвигать возвращение тех наших граждан, которые хотели бы эвакуироваться, даже до 19 февраля, если у них не будет обнаружен коронавирус ", - заявил на брифинге министр здравоохранения и глава штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций Пак Нын Ху. Он добавил, что для этого правительство сначала должно опросить своих граждан и потом договориться с японской стороной.
Министр также сообщил, что власти Южной Кореи планируют и дальше делать все возможное для своих граждан на борту лайнера, даже если они не захотят эвакуироваться.
В пятницу с лайнера были вывезены около 10 пассажиров, кому более 80 лет и у кого не подтвердился коронавирус. Кроме этого, посольство США в Японии объявило, что вывезет своих граждан с судна чартерными рейсами. Самолеты прибудут в Японию в воскресенье, а уже в понедельник покинут страну. Правительства Греции и Канады также эвакуируют своих граждан.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665. За пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.