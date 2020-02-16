Южная Корея планирует эвакуировать своих граждан с Diamond Princess

"Правительство сегодня на заседании центрального штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций обсудило возвращение в страну наших граждан с круизного лайнера Diamond Princess в связи с ростом количества зараженных на судне. Японское правительство заявило, что проверит всех пассажиров на наличие вируса и с 19 февраля в порядке очереди разрешит высадку всем, у кого не обнаружат вирус. Мы будем продвигать возвращение тех наших граждан, которые хотели бы эвакуироваться, даже до 19 февраля, если у них не будет обнаружен коронавирус ", - заявил на брифинге министр здравоохранения и глава штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций Пак Нын Ху. Он добавил, что для этого правительство сначала должно опросить своих граждан и потом договориться с японской стороной.