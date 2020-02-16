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2020-02-16T13:19+0300
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Севший на мель в Астраханской области сухогруз продолжил путь в Иран
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РИА Новости

Севший на мель в Астраханской области сухогруз продолжил путь в Иран

13:19 16.02.2020
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© Depositphotos / GodlindМорской порт в Астрахани
Морской порт в Астрахани
© Depositphotos / Godlind
Морской порт в Астрахани. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев - РИА Новости. Судно с ячменем, севшее на мель в Астраханской области по пути в Иран, самостоятельно снялось с мели и продолжило путь, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Сухогруз, следовавший из Астраханской области в Иран с ячменем, сел на мель в районе 143-го километра Волго-Каспийского морского судоходного канала в субботу вечером. Инцидент произошел во время потери скорости из-за мелководья.
"В 11.20 сухогруз самостоятельно снялся с мели и продолжил путь к месту назначения", - сказал он.
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ИранАстраханская областьПроисшествия
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