Севший на мель в Астраханской области сухогруз продолжил путь в Иран

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев - РИА Новости. Судно с ячменем, севшее на мель в Астраханской области по пути в Иран, самостоятельно снялось с мели и продолжило путь, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Сухогруз, следовавший из Астраханской области в Иран с ячменем, сел на мель в районе 143-го километра Волго-Каспийского морского судоходного канала в субботу вечером. Инцидент произошел во время потери скорости из-за мелководья.
"В 11.20 сухогруз самостоятельно снялся с мели и продолжил путь к месту назначения", - сказал он.