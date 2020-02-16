В Китае снизилась доля тяжелобольных коронавирусом

Он указал, что, к примеру, в Ухане 28 января доля тяжелобольных составляла 32,5% от общего числа зараженных, а по состоянию на 15 февраля этот показатель упал до 21,6%. В Хубэе 27 января в тяжелом состоянии были 18,4% от всех пациентов, по состоянию на 15 февраля — 11,1%.