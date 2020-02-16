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В Китае снизилась доля тяжелобольных коронавирусом
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РИА Новости

В Китае снизилась доля тяжелобольных коронавирусом

13:07 16.02.2020 (обновлено: 14:24 16.02.2020)
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© REUTERS / China DailyМедицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
© REUTERS / China Daily
ПЕКИН, 16 фев — РИА Новости. Доля тяжелобольных коронавирусом за три недели во всем Китае снизилась с 15,9% до 7,2% от общего числа зараженных, что демонстрирует эффективность прилагаемых усилий по борьбе с заболеванием, заявил на пресс-конференции представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.
Он указал, что, к примеру, в Ухане 28 января доля тяжелобольных составляла 32,5% от общего числа зараженных, а по состоянию на 15 февраля этот показатель упал до 21,6%. В Хубэе 27 января в тяжелом состоянии были 18,4% от всех пациентов, по состоянию на 15 февраля — 11,1%.
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
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"Эти изменения свидетельствуют о том, что усилия по профилактике и борьбе с заболеванием уже дают результаты", — подчеркнул он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665.
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Распространение нового коронавирусаВОЗКитайУханьВ мире
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