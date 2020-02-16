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В Челябинске автомобиль сбил троих школьников
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РИА Новости

В Челябинске автомобиль сбил троих школьников

13:03 16.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев – РИА Новости. Водитель на автомобиле Hyundai Solaris сбил троих школьников в Челябинске в субботу вечером, дети госпитализированы с различными травмами, сообщила в воскресенье пресс-служба УГИБДД УМВД России по Челябинску.
"В субботу в 19.50 (17.50 мск) в Челябинске на улице Чайковского напротив дома №60 водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, совершил наезд на 3 школьников, переходивших проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия дети получили травмы", - говорится в сообщении.
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Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, пояснили в УГИБДД.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации, в ДТП травмы получили три мальчика. Двое мальчиков – 7 и 11 лет – были госпитализированы в детскую областную клиническую больницу в удовлетворительном состоянии, третий ребенок – 9 лет – госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в областную клиническую больницу №3, добавила она.
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