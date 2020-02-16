В Челябинске автомобиль сбил троих школьников

"В субботу в 19.50 (17.50 мск) в Челябинске на улице Чайковского напротив дома №60 водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, совершил наезд на 3 школьников, переходивших проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия дети получили травмы", - говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации, в ДТП травмы получили три мальчика. Двое мальчиков – 7 и 11 лет – были госпитализированы в детскую областную клиническую больницу в удовлетворительном состоянии, третий ребенок – 9 лет – госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в областную клиническую больницу №3, добавила она.