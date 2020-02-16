В Перми проверяют данные о сборе денег в лицее на учебники и линолеум

"В эфире одного из федеральных телеканалов показан сюжет о том, что администрация общеобразовательного учебного заведения Перми незаконно собирает с родителей учащихся денежные средства на приобретение учебников и линолеума. По данному сообщению следственными органами проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

Ведомство информирует, что по данным СМИ, отец третьеклассника распространил в интернете видеообращение о том, что представители администрации лицея, в котором учится его сын, предложили родителям сдать по 1200 рублей на приобретение учебников математики и линолеума. После того, как он отказался, в отношении его сына преподаватели стали оказывать психологическое давление и унижать перед одноклассниками.