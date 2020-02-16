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2020-02-16T12:54+0300
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В Перми проверяют данные о сборе денег в лицее на учебники и линолеум
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РИА Новости

В Перми проверяют данные о сборе денег в лицее на учебники и линолеум

12:54 16.02.2020
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© Depositphotos / Syda_ProductionsЗанятие
Занятие
© Depositphotos / Syda_Productions
Занятие. Архивное фото
УФА, 16 фев - РИА Новости. Следственные органы Пермского края организовали проверку по сообщению в СМИ о незаконном сборе денег с родителей в лицее Перми на покупку учебников и линолеума, сообщает СУСК РФ по региону.
"В эфире одного из федеральных телеканалов показан сюжет о том, что администрация общеобразовательного учебного заведения Перми незаконно собирает с родителей учащихся денежные средства на приобретение учебников и линолеума. По данному сообщению следственными органами проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Пермскому краю.
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Ведомство информирует, что по данным СМИ, отец третьеклассника распространил в интернете видеообращение о том, что представители администрации лицея, в котором учится его сын, предложили родителям сдать по 1200 рублей на приобретение учебников математики и линолеума. После того, как он отказался, в отношении его сына преподаватели стали оказывать психологическое давление и унижать перед одноклассниками.
"В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По её результатам будет принято законное и обоснованное процессуальное решение. При установлении фактов нарушений закона следствием будут приняты все необходимые меры для защиты и восстановления нарушенных прав граждан", - говорится в сообщении следственного ведомства.
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Следственный комитет России (СК РФ)ПермьПроисшествия
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