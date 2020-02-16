СМИ: более 50 американских военных грузовиков прибыли из Ирака в Сирию

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Ранее США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения".