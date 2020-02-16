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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-16T12:53+0300
https://ria.ru/20200216/1564839338.html
СМИ: более 50 американских военных грузовиков прибыли из Ирака в Сирию
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564338615_0:109:1877:1165_1036x0_80_0_0_bca4efac00b7f7828b784b37f7ae933d.jpg
РИА Новости

СМИ: более 50 американских военных грузовиков прибыли из Ирака в Сирию

12:53 16.02.2020
29614
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоенный патруль США в Сирии
Военный патруль США в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Военный патруль США в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Конвой из 55 американских военных грузовиков прибыл из Ирака на территорию провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщает радиостанция Sham FM.
В сообщении радиостанции в Facebook говорится, что не менее 55 американских военных грузовиков, перевозящих танки, военную технику, инженерное оборудование и снаряжение, въехали из Ирака в сирийскую провинцию Хасаке.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Ранее США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре
15 февраля, 20:05
"Сегодня одно, завтра другое". Эрдоган о недоверии к США по Сирии
15104781141
Обсудить 11
Война в СирииИракСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Интересно - а что мешает сирийцам выставить вооружённые блокпосты на дорогах, соединяющих Сирию с соседними государствами? Хоть таким способом защитить свои границы от попутавших рамсы америкосов и турков.
16 февраля, 13:18
Владимир Белогорский
3812003
нашей авиации надо немного перепутать место бомбометания,как это бывает у СЩА
16 февраля, 14:32
АЧАндрей Черных
1310001
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