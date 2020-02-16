СМИ: более 50 американских военных грузовиков прибыли из Ирака в Сирию

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Конвой из 55 американских военных грузовиков прибыл из Ирака на территорию провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщает радиостанция Sham FM.
В сообщении радиостанции в Facebook говорится, что не менее 55 американских военных грузовиков, перевозящих танки, военную технику, инженерное оборудование и снаряжение, въехали из Ирака в сирийскую провинцию Хасаке.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Ранее США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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