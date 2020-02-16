Россия за сутки зафиксировала 23 нарушения перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 23 факта открытия огня в провинциях: Латакия – 9; Алеппо – 7; Идлиб – 4; Хама – 3. Турецкой частью представительства зафиксировано 3 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 2; Идлиб – 1", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток центром по примирению были проведены две гуманитарные акции: в населенном пункте Эт-Табия (провинция Дейр-Эз-Зор) выдано 200 продовольственных наборов общим весом 0,730 тонн, в населенном пункте Хербет-Хамо (провинция Хасеке) выдано 250 продовольственных наборов общим весом 0,913 тонн.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
15 февраля, 21:06"Мы сделаем это". Эрдоган предъявил армии Сирии ультиматум по Идлибу