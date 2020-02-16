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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-16T12:51+0300
https://ria.ru/20200216/1564839287.html
Россия за сутки зафиксировала 23 нарушения перемирия в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564581391_0:162:3220:1973_1036x0_80_0_0_a40535968740d96242a70c9431c74056.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 23 нарушения перемирия в Сирии

12:51 16.02.2020
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© Фото : SANAСирия
Сирия
© Фото : SANA
Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия в составе совместной российско-турецкой комиссии по фактам нарушений режима боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 23 нарушения, Турция - 3, сообщается в опубликованном на сайте российского военного ведомства информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 23 факта открытия огня в провинциях: Латакия – 9; Алеппо – 7; Идлиб – 4; Хама – 3. Турецкой частью представительства зафиксировано 3 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 2; Идлиб – 1", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в течение суток центром по примирению были проведены две гуманитарные акции: в населенном пункте Эт-Табия (провинция Дейр-Эз-Зор) выдано 200 продовольственных наборов общим весом 0,730 тонн, в населенном пункте Хербет-Хамо (провинция Хасеке) выдано 250 продовольственных наборов общим весом 0,913 тонн.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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