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Кудрин прокомментировал фильм Дудя об эпидемии ВИЧ в России
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РИА Новости

Кудрин прокомментировал фильм Дудя об эпидемии ВИЧ в России

12:50 16.02.2020 (обновлено: 17:39 16.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты России Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин, комментируя фильм Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России, сообщил, что в 2020 году Счетная палата проведет анализ эффективности мер медпомощи больным ВИЧ-инфекцией с 2018 года.

"В этом году Счетная палата проведет анализ эффективности мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года", — написал он на своей странице в Twitter.

Видеоблогер Юрий Дудь во время интервью
14 февраля, 23:25
В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ
Дудь 11 февраля опубликовал на своем YouTube-канале фильм "ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят". За несколько дней фильм посмотрели более 9,7 миллиона человек. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов ("Справедливая Россия") пригласил Дудя на круглый стол о мерах по профилактике и лечению этого вируса, который пройдет в ГД в следующую пятницу.
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Юрий ДудьЗдоровье - ОбществоАлексей КудринРоссия
Популярные комментарии
А кто такой вдудь, что-бы его в госдуму приглашать?
16 февраля, 14:47
sshef
72200057
Это то что в рекламе про "головки" снялся, там он ещё многозначительную фразу произнёс "тут много голов"... Пожалуй это была самая "умная" его фраза.
16 февраля, 15:18
Йорик Дон- порох
30300027
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