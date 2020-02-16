Израильская армия предотвратила кибератаку ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 фев - РИА Новости. Израильская армия предотвратила попытку ХАМАС получить доступ к данным телефонов израильских военнослужащих с использованием фейковых аккаунтов привлекательных девушек, сообщили журналистам на брифинге в ЦАХАЛ (ВС Израиля).

"Мы предотвратили попытку ХАМАС внедрить вирус-шпион в телефоны десятков военнослужащих ЦАХАЛ. Для этого на солдат выходили в социальных сетях и предлагали им загрузить на свои телефоны вредоносные программы", - рассказал журналистам один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.

По словам военных, с этой целью ХАМАС создал несколько фейковых аккаунтов в социальных сетях, используя фотографии молодых привлекательных женщин. Впервые, по словам Конрикуса, ХАМАС использовал даже сгенерированные женские голоса, которые могли общаться с военнослужащими или посылать им аудиосообщения.

"Девушки" предлагали солдатам загрузить для дальнейшего общения специальные программы, позволяющие обмениваться исчезающими через некоторое время фотографиями и сообщениями. При загрузке в программу телефона внедрялся вирус, получавший доступ ко всем данным телефона, включая геопозицию, память устройства, камеру. Программа-шпион, по словам военных, получала возможность удаленно делать снимки.

"Это уже третья подобная попытка за последние три с половиной года. Последняя такая атака была отражена нами в июле 2018 года... И мы отмечаем, что в этот раз неприятель использовал более совершенные и технически продвинутые методы", - отметил Конрикус.

С военнослужащими связывались в популярных социальных сетях и мессенджерах Facebook, Instagram, WhatsApp, и впервые для этих целей был использован Telegram. Вирус пытались загрузить на десятки телефонов военнослужащих ЦАХАЛ. "Однако серьезного ущерба в этот раз кибератака не нанесла", - отметил Конрикус.

Предотвратить подобные попытки, среди прочего, по словам Конрикуса, помогла "бдительность и подготовленность" личного состава.