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2020-02-16T12:49+0300
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Израильская армия предотвратила кибератаку ХАМАС
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РИА Новости

Израильская армия предотвратила кибератаку ХАМАС

12:49 16.02.2020
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 фев - РИА Новости. Израильская армия предотвратила попытку ХАМАС получить доступ к данным телефонов израильских военнослужащих с использованием фейковых аккаунтов привлекательных девушек, сообщили журналистам на брифинге в ЦАХАЛ (ВС Израиля).
"Мы предотвратили попытку ХАМАС внедрить вирус-шпион в телефоны десятков военнослужащих ЦАХАЛ. Для этого на солдат выходили в социальных сетях и предлагали им загрузить на свои телефоны вредоносные программы", - рассказал журналистам один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.
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По словам военных, с этой целью ХАМАС создал несколько фейковых аккаунтов в социальных сетях, используя фотографии молодых привлекательных женщин. Впервые, по словам Конрикуса, ХАМАС использовал даже сгенерированные женские голоса, которые могли общаться с военнослужащими или посылать им аудиосообщения.
"Девушки" предлагали солдатам загрузить для дальнейшего общения специальные программы, позволяющие обмениваться исчезающими через некоторое время фотографиями и сообщениями. При загрузке в программу телефона внедрялся вирус, получавший доступ ко всем данным телефона, включая геопозицию, память устройства, камеру. Программа-шпион, по словам военных, получала возможность удаленно делать снимки.
"Это уже третья подобная попытка за последние три с половиной года. Последняя такая атака была отражена нами в июле 2018 года... И мы отмечаем, что в этот раз неприятель использовал более совершенные и технически продвинутые методы", - отметил Конрикус.
С военнослужащими связывались в популярных социальных сетях и мессенджерах Facebook, Instagram, WhatsApp, и впервые для этих целей был использован Telegram. Вирус пытались загрузить на десятки телефонов военнослужащих ЦАХАЛ. "Однако серьезного ущерба в этот раз кибератака не нанесла", - отметил Конрикус.
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Предотвратить подобные попытки, среди прочего, по словам Конрикуса, помогла "бдительность и подготовленность" личного состава.
В армии нет сомнений, что за попытками установить шпионский контент на телефоны военнослужащих стоит именно ХАМАС. Об этом говорит и то, что в этот раз для этого был активирован персонаж, который прежде уже использовался палестинской группировкой для подобных целей.
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