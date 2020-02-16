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В Крыму рассказали о состоянии задержанных украинских браконьеров
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РИА Новости

В Крыму рассказали о состоянии задержанных украинских браконьеров

12:38 16.02.2020
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© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике КрымНезаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Разбирательство вокруг задержания украинского браконьерского судна в Азовском море продолжается, жалоб от экипажа не поступало, сообщила уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк.
Ранее сотрудники крымского погрануправления ФСБ РФ заявили о задержании браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту в западной части Азовского моря. По данным российских пограничников, в ходе осмотра выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова – ставная сеть. По данным ФСБ, капитан судна заявил об отсутствии у него документов и разрешений на вылов биологических ресурсов, он также признал браконьерский способ добычи рыбы в Азовском море.
"Идет разбирательство. Жалоб никаких не поступало", - сказала РИА Новости Опанасюк.
По ее словам, экипаж судна для выяснения всех обстоятельств правонарушения задержан на 48 часов. Информации об избрании им какой-либо иной меры пресечения не поступало.
Видео допроса капитана задержанного украинского судна
15 февраля, 17:35
ФСБ опубликовала видео допроса капитана задержанного украинского судна
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Азовское мореФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымРоссияУкраинаПроисшествия
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