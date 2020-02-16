Путин поприветствовал участников форума "Молодежки ОНФ" в Крыму

"Отрадно, что ваш перспективный проект вновь собрал в Крыму впечатляющее число участников, стал авторитетной площадкой для вовлечения молодёжи в решение насущных задач социально-экономического развития российских регионов", - говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что стремление участников изменить жизнь в городах и посёлках к лучшему, помочь в благоустройстве территорий, создать комфортные условия для труда и досуга очень востребованы сегодня. Также президент сказал, что России нужны энергичные, увлеченные люди, которые умеют ставить цели и добиваться результатов.