Путин поприветствовал участников форума "Молодежки ОНФ" в Крыму

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Зимнего образовательного кампуса "Молодёжки ОНФ", отметив перспективность этого проекта, собравшего в Крыму много участников, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Отрадно, что ваш перспективный проект вновь собрал в Крыму впечатляющее число участников, стал авторитетной площадкой для вовлечения молодёжи в решение насущных задач социально-экономического развития российских регионов", - говорится в телеграмме.
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Президент отметил, что насыщенная программа форума настраивает молодёжь на рабочий лад, помогает найти единомышленников, обменяться опытом и идеями.
Путин подчеркнул, что стремление участников изменить жизнь в городах и посёлках к лучшему, помочь в благоустройстве территорий, создать комфортные условия для труда и досуга очень востребованы сегодня. Также президент сказал, что России нужны энергичные, увлеченные люди, которые умеют ставить цели и добиваться результатов.
"Зимний" форум "Молодёжки ОНФ" в Крыму проходит с 16 по 22 февраля 2020 года. Известные радиоведущие, спортсмены, деятели культуры и искусства, лидеры общественного мнения проводят здесь лекции, тренинги и мастер-классы.