Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-16T12:36+0300
https://ria.ru/20200216/1564838910.html
Путин поприветствовал участников форума "Молодежки ОНФ" в Крыму
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564661179_262:859:2376:2048_1036x0_80_0_0_e96895a962a29051984b291dd226ae98.jpg
РИА Новости

Путин поприветствовал участников форума "Молодежки ОНФ" в Крыму

12:36 16.02.2020
511
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Зимнего образовательного кампуса "Молодёжки ОНФ", отметив перспективность этого проекта, собравшего в Крыму много участников, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Отрадно, что ваш перспективный проект вновь собрал в Крыму впечатляющее число участников, стал авторитетной площадкой для вовлечения молодёжи в решение насущных задач социально-экономического развития российских регионов", - говорится в телеграмме.
Путин заявил, что успех в реализации нацпроектов РФ зависит от каждого
22 января, 20:06
Путин отметил роль молодежи в реализации нацпроектов
Президент отметил, что насыщенная программа форума настраивает молодёжь на рабочий лад, помогает найти единомышленников, обменяться опытом и идеями.
Путин подчеркнул, что стремление участников изменить жизнь в городах и посёлках к лучшему, помочь в благоустройстве территорий, создать комфортные условия для труда и досуга очень востребованы сегодня. Также президент сказал, что России нужны энергичные, увлеченные люди, которые умеют ставить цели и добиваться результатов.
"Зимний" форум "Молодёжки ОНФ" в Крыму проходит с 16 по 22 февраля 2020 года. Известные радиоведущие, спортсмены, деятели культуры и искусства, лидеры общественного мнения проводят здесь лекции, тренинги и мастер-классы.
1700007
Обсудить 2
Общероссийский народный фронтВладимир ПутинРеспублика КрымРоссияОбщество
Рекомендуем
Знак парковочного места для инвалидов
В России инвалидам третьей группы предоставят бесплатную парковку
Офис
Профессиональное заболевание доярок угрожает офисным работникам
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородский губернатор пробежал 10 км в гонке "Лыжня России"
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
Бывшая одноклассница рассказала о застреленной в Калининграде женщине
Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Члены рабочей группы по Конституции рассказали, как обсуждают поправки
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин
Кудрин прокомментировал фильм Дудя об эпидемии ВИЧ в России
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Минтруд введет обязательную маркировку средств реабилитации инвалидов
Строительство газопровода Северный поток-2
Россия сможет достроить "Северный поток — 2", заявил эксперт
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
В Крыму рассказали о состоянии задержанных украинских браконьеров
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин рассказал о противниках решения по питанию для школьников
В.Путин
Переводчики Путина рассказали о работе с президентом
Директор Приморского филиала Центра Амурский тигр Сергей Арамилев
В Приморье ищут мать и братьев погибшего амурского тигра
Сотрудник аварийной службы Мосводоканала во время работы
В центре Москвы затопило проезжую часть из-за аварии на водопроводе
Депутат фракции Справедливая Россия Елена Вторыгина
В Госдуме назвали слова протоиерея о гражданских женах оскорблением
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов
Посол России в Турции получил новые угрозы из-за Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:26"Край космоса": НАСА показало, как выглядят самые высокие облака
02:21В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус
02:15Ради дочери Тимати решил записать трек на испанском языке
02:05В Праге активисты собирают подписи против площади Бориса Немцова
01:58Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье
01:56Главы МИД ЕС обсудят Ливию, Сирию и ближневосточный процесс
01:54В Хубэе число жертв коронавируса выросло до 1 696 человек
01:43Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
01:35Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
01:21Эксперты "Валдая" обсудят Ближний Восток в эпоху перемен
01:17Анна Семенович ответила на сообщения о "шокирующей народ фотографии"
01:06В Москве похоронят Героя России разведчика Алексея Ботяна
00:58В РПЦ отреагировали на сравнение гражданских жен с "проститутками"
00:56В столице ДР Конго пятнадцать человек погибли в ДТП
00:48В Карелии автобус с туристами съехал в кювет
00:46СМИ предупредило об "эпидемии" краж персональных данных россиян
00:40Названы лучшие российские регионы по качеству жизни
00:31В Северной Македонии распустили парламент
00:20Под Хабаровском горит здание на железнодорожной станции
00:10Россия выполнит полет над Грецией, а США над Россией и Белоруссией
Лента новостейМолния