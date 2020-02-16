Турецкие военные ликвидировали восемь курдов на севере Ирака

"В районе Хакурк на севере Ирака в результате воздушной операции были нейтрализованы 8 членов террористической организации РПК, готовящие атаку на территорию, где расположены наши военные базы. Среди них был "ответственный за штурмовое и диверсионное подразделение" под кодовой кличкой "Харун", - сообщило минобороны Турции на официальном сайте.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также около 500 гражданских лиц. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы курдских отрядов, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.