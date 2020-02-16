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Турецкие военные ликвидировали восемь курдов на севере Ирака
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РИА Новости

Турецкие военные ликвидировали восемь курдов на севере Ирака

12:15 16.02.2020 (обновлено: 12:16 16.02.2020)
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© AFP 2020 / StringerТурецкие военные
Турецкие военные
© AFP 2020 / Stringer
Турецкие военные . Архивное фото
АНКАРА, 16 фев – РИА Новости. Турецкие ВВС нанесли серию авиаударов в районе Хакурк на севере Ирака по группировке запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и уничтожили восемь ее членов, сообщает минобороны Турции в воскресенье.
"В районе Хакурк на севере Ирака в результате воздушной операции были нейтрализованы 8 членов террористической организации РПК, готовящие атаку на территорию, где расположены наши военные базы. Среди них был "ответственный за штурмовое и диверсионное подразделение" под кодовой кличкой "Харун", - сообщило минобороны Турции на официальном сайте.
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После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также около 500 гражданских лиц. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы курдских отрядов, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.
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Минобороны ТурцииРабочая партия КурдистанаИракТурцияВ мире
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