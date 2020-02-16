В центре Москвы затопило проезжую часть из-за аварии на водопроводе

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Движение трамваев по трем маршрутам нарушено в центре Москвы после затопления проезжей части из-за того, что во время ремонта была повреждена труба холодного водоснабжения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло повреждение трубы холодного водоснабжения при ремонтных работах возле дома номер пять на Рогожском валу. Нарушено движение трамваев по маршрутам номер 12, 38 и 46", - сказал собеседник агентства.
Позднее гендиректор "Мосводоканала" Александр Пономаренко сообщил, что последствия аварии ликвидировали за полчаса.