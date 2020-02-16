В Приморье ищут мать и братьев погибшего амурского тигра

"Сейчас очень важно понять, что с тигрицей. В лучшем случае она здорова и жива, а в худшем - с ней случилась беда, и тигренок, оставшись один, отправился в своё последнее путешествие. При таком раскладе у него могут быть братья и сестры, и, возможно, им сейчас нужна помощь. Поэтому специалисты Охотнадзора и нашей организации продолжают работать на месте происшествия и в окрестностях", - сказал Арамилев, чьи слова приводятся в сообщении.