В Приморье ищут мать и братьев погибшего амурского тигра

ВЛАДИВОСТОК, 16 фев - РИА Новости. Специалисты ищут мать и возможных братьев и сестер молодого тигра, которого сбил автобус в Приморье, сообщает центр "Амурский тигр".
Автобус, следовавший в Хабаровск, на трассе в Приморье сбил амурского тигра. Хищнику удалось подняться и уйти в лес. Генеральный директор центра "Амурский тигр " Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что позже Охотнадзор нашел погибшего тигра, это молодая особь. Полиция начала проверку по факту инцидента с краснокнижным зверем.
"Сейчас очень важно понять, что с тигрицей. В лучшем случае она здорова и жива, а в худшем - с ней случилась беда, и тигренок, оставшись один, отправился в своё последнее путешествие. При таком раскладе у него могут быть братья и сестры, и, возможно, им сейчас нужна помощь. Поэтому специалисты Охотнадзора и нашей организации продолжают работать на месте происшествия и в окрестностях", - сказал Арамилев, чьи слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что тигрёнок выскочил перед автобусом на неосвещенном участке дороги. Скорость машины была ниже разрешённой на этой части трассы.
Труп хищника направлен на экспертизу в Центр изучения болезней диких животных при Приморской государственной сельскохозяйственной академии для проведения исследования.