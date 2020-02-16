Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-16T12:25+0300
https://ria.ru/20200216/1564838459.html
В Приморье ищут мать и братьев погибшего амурского тигра
https://cdn21.img.ria.ru/images/155873/30/1558733018_0:199:3095:1940_1036x0_80_0_0_9cbb8a97f03469b79a1089176c3bb29d.jpg
РИА Новости

В Приморье ищут мать и братьев погибшего амурского тигра

12:25 16.02.2020
553
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Приморского филиала Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев
Директор Приморского филиала Центра Амурский тигр Сергей Арамилев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Директор Приморского филиала Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 фев - РИА Новости. Специалисты ищут мать и возможных братьев и сестер молодого тигра, которого сбил автобус в Приморье, сообщает центр "Амурский тигр".
Автобус, следовавший в Хабаровск, на трассе в Приморье сбил амурского тигра. Хищнику удалось подняться и уйти в лес. Генеральный директор центра "Амурский тигр " Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что позже Охотнадзор нашел погибшего тигра, это молодая особь. Полиция начала проверку по факту инцидента с краснокнижным зверем.
Полицейский
Вчера, 09:27
В Приморье начали проверку после наезда автобуса на амурского тигра
"Сейчас очень важно понять, что с тигрицей. В лучшем случае она здорова и жива, а в худшем - с ней случилась беда, и тигренок, оставшись один, отправился в своё последнее путешествие. При таком раскладе у него могут быть братья и сестры, и, возможно, им сейчас нужна помощь. Поэтому специалисты Охотнадзора и нашей организации продолжают работать на месте происшествия и в окрестностях", - сказал Арамилев, чьи слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что тигрёнок выскочил перед автобусом на неосвещенном участке дороги. Скорость машины была ниже разрешённой на этой части трассы.
Труп хищника направлен на экспертизу в Центр изучения болезней диких животных при Приморской государственной сельскохозяйственной академии для проведения исследования.
Дальневосточный леопард в Национальном парке Земля леопарда
Вчера, 04:59Туризм
Раненного в Приморье леопарда самолетом отправили на операцию в Москву
1001904
Обсудить 0
Центр "Амурский тигр"Сергей АрамилевХабаровскПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Дальневосточный леопард в Национальном парке Земля леопарда
Раненного в Приморье леопарда самолетом отправили на операцию в Москву
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
В Крыму рассказали о состоянии задержанных украинских браконьеров
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
Бывшая одноклассница рассказала о застреленной в Калининграде женщине
Сейсмограф. Архивное фото
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,6
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
Власти Калининграда помогут бабушке с опекой над сыном убитой пары
Нашивки сотрудников МЧС России
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Здание Казанского вокзала
В Москве на Казанском вокзале нашли снаряд времен войны в посылке
Строительство газопровода Северный поток-2
Россия сможет достроить "Северный поток — 2", заявил эксперт
Президент РФ Владимир Путин
Путин поприветствовал участников форума "Молодежки ОНФ" в Крыму
Депутат фракции Справедливая Россия Елена Вторыгина
В Госдуме назвали слова протоиерея о гражданских женах оскорблением
Занятие
В Перми проверяют данные о сборе денег в лицее на учебники и линолеум
Турецкие военные
Турецкие военные ликвидировали восемь курдов на севере Ирака
В Москве мужчина с ножом ранил двух прихожан храма
В Москве мужчина с ножом ранил двух человек в храме
Автомобили скорой медицинской помощи
В Челябинске автомобиль сбил троих школьников
Небоскребы в столице Японии Токио
Уровень поддержки правительства Японии упал до 41%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:21В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус
02:15Ради дочери Тимати решил записать трек на испанском языке
02:05В Праге активисты собирают подписи против площади Бориса Немцова
01:58Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье
01:56Главы МИД ЕС обсудят Ливию, Сирию и ближневосточный процесс
01:54В Хубэе число жертв коронавируса выросло до 1 696 человек
01:43Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
01:35Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
01:21Эксперты "Валдая" обсудят Ближний Восток в эпоху перемен
01:17Анна Семенович ответила на сообщения о "шокирующей народ фотографии"
01:06В Москве похоронят Героя России разведчика Алексея Ботяна
00:58В РПЦ отреагировали на сравнение гражданских жен с "проститутками"
00:56В столице ДР Конго пятнадцать человек погибли в ДТП
00:48В Карелии автобус с туристами съехал в кювет
00:46СМИ предупредило об "эпидемии" краж персональных данных россиян
00:40Названы лучшие российские регионы по качеству жизни
00:31В Северной Македонии распустили парламент
00:20Под Хабаровском горит здание на железнодорожной станции
00:10Россия выполнит полет над Грецией, а США над Россией и Белоруссией
23:38В Ленинградской области нашли сбежавшего домашнего енота
Лента новостейМолния