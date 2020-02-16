Россия сможет достроить "Северный поток — 2", заявил эксперт

Ранее Бруйетт заявил, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода "Северный поток — 2".

"Американцы очень хотят, чтобы Россия не достроила "Северный поток — 2". На это есть две причины: первая – оставить Европу без природного газа, так как есть дефицит энергоресурсов в основной части европейских стран достаточно большой. Вторая причина – обесточить Россию, потому что "Северный поток — 2" – это улица с двусторонним движением, это выгода и для Европы, и для России. Поэтому, конечно, США не заинтересованы в окончании строительства газопровода", - сказал он в беседе с РИА Новости.

"Но министр энергетики США ошибается, что Россия не сможет сама достроить. У нас есть трубоукладчик "Академик Черский", который сейчас идет с Дальнего Востока. В ближайшее время он придет в место строительства. Кроме того, у нас есть несколько плавучих барж, которые работают не на очень больших глубинах, правда, но этого будет достаточно, чтобы достроить ту часть, которая будет выходить на сушу", - пояснил он.

Естественно, американцы хотят торговать с Европой и поставлять странам сжиженный газ, добавил Гусев, но этот газ будет дорогим для европейских потребителей и объемы газа, которые могут предложить США, не покроют дефицит стран.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".