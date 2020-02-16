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2020-02-16T12:05+0300
https://ria.ru/20200216/1564838391.html
Россия сможет достроить "Северный поток — 2", заявил эксперт
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РИА Новости

Россия сможет достроить "Северный поток — 2", заявил эксперт

12:05 16.02.2020
22190
© Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Министр энергетики США Дэн Бруйетт ошибается, заявляя, что Россия не сможет сама достроить газопровод "Северный поток — 2", у Москвы есть всё необходимое для этого, считает директор Института стратегического планирования Александр Гусев.
Ранее Бруйетт заявил, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода "Северный поток — 2".
Строительство газопровода Северный поток-2
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"Американцы очень хотят, чтобы Россия не достроила "Северный поток — 2". На это есть две причины: первая – оставить Европу без природного газа, так как есть дефицит энергоресурсов в основной части европейских стран достаточно большой. Вторая причина – обесточить Россию, потому что "Северный поток — 2" – это улица с двусторонним движением, это выгода и для Европы, и для России. Поэтому, конечно, США не заинтересованы в окончании строительства газопровода", - сказал он в беседе с РИА Новости.
"Но министр энергетики США ошибается, что Россия не сможет сама достроить. У нас есть трубоукладчик "Академик Черский", который сейчас идет с Дальнего Востока. В ближайшее время он придет в место строительства. Кроме того, у нас есть несколько плавучих барж, которые работают не на очень больших глубинах, правда, но этого будет достаточно, чтобы достроить ту часть, которая будет выходить на сушу", - пояснил он.
Строительство газопровода Северный поток-2
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Естественно, американцы хотят торговать с Европой и поставлять странам сжиженный газ, добавил Гусев, но этот газ будет дорогим для европейских потребителей и объемы газа, которые могут предложить США, не покроют дефицит стран.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".
Против "Северный поток — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Так, США в декабре ввели санкции против "Северный поток — 2", потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
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Дэн БруйеттСеверный поток — 2ГерманияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Так вперёд, на стройку века. Даёшь газопровод в 4 года.
16 февраля, 13:11
И Иван Владимирович
4011210
Какие наши годы?Конечно достроим.
16 февраля, 12:58
Слава Мишкич
1111002
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