СМИ: сирийская армия пресекла атаку беспилотников на нефтезавод

"Армии удалось вывести из строя и сбить пять беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся атаковать нефтеперерабатывающий завод в Хомсе", — передает в воскресенье радиостанция Sham FM.

Боевики регулярно совершают атаки на НПЗ в Хомсе и другие объекты энергетической инфраструктуры в одноименной провинции.

В начале февраля артиллерийскому обстрелу подверглись НПЗ и три газовые станции в провинции Хомс, на двух из них начался пожар. В декабре 2019 года боевики атаковали с помощью беспилотников газовую станцию "Райян" и завод в центральном районе, а также нефтеперерабатывающий завод в Хомсе.