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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-16T14:34+0300
https://ria.ru/20200216/1564838329.html
СМИ: сирийская армия пресекла атаку беспилотников на нефтезавод
https://cdn24.img.ria.ru/images/149039/29/1490392936_0:55:4488:2580_1036x0_80_0_0_579286915cb25748af3aefd2384aa224.jpg
РИА Новости

СМИ: сирийская армия пресекла атаку беспилотников на нефтезавод

12:01 16.02.2020 (обновлено: 14:34 16.02.2020)
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© AFP 2020 / Nazeer al-Khatib Хомс, Сирия
Хомс, Сирия
© AFP 2020 / Nazeer al-Khatib
Хомс, Сирия. Архивное фото
КАИР, 16 фев — РИА Новости. Сирийская радиостанция сообщила, что армия САР сбила пять беспилотников, пытавшихся атаковать нефтеперерабатывающий завод в провинции Хомс на востоке страны.

"Армии удалось вывести из строя и сбить пять беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся атаковать нефтеперерабатывающий завод в Хомсе", — передает в воскресенье радиостанция Sham FM.

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Боевики регулярно совершают атаки на НПЗ в Хомсе и другие объекты энергетической инфраструктуры в одноименной провинции.
В начале февраля артиллерийскому обстрелу подверглись НПЗ и три газовые станции в провинции Хомс, на двух из них начался пожар. В декабре 2019 года боевики атаковали с помощью беспилотников газовую станцию "Райян" и завод в центральном районе, а также нефтеперерабатывающий завод в Хомсе.
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