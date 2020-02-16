Румянцев намерен оставить должность главного специалиста Минздрава

"Моя должность, на которой я получаю основную зарплату, где я работаю, - это президент Национального центра гематологии и иммунологии. Я никуда не собирался уходить. Речь идет о том, чтобы передать позицию общественную, которую я вел 42 года, это позиция - главный специалист Минздрава. Это общественная работа. Я ее передаю своим ученикам", - рассказал РИА Новости Румянцев.

Он отметил, что работает главным специалистом на общественных началах с 1978 года, что уже достаточно много, поэтому написал письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой передать эти полномочия.

"Решение пока не приняли, но примут. Пока я выполняю свои обязанности, но считаю, что нужно в рамках тех программ, которые реализуются до 2024 года в области онкологии, чтобы пришли новые молодые люди, которые бы взяли в руки все дело", - пояснил Румянцев.