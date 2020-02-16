Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-16T11:53+0300
https://ria.ru/20200216/1564838179.html
Румянцев намерен оставить должность главного специалиста Минздрава
https://cdn21.img.ria.ru/images/155931/68/1559316879_0:12:3072:1740_1036x0_80_0_0_3d2f1c83ca79c1bc08b853d648c0d1b7.jpg
РИА Новости

Румянцев намерен оставить должность главного специалиста Минздрава

11:52 16.02.2020 (обновлено: 11:53 16.02.2020)
1405
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Минздрава РФ, президент Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев
Президент ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава РФ, президент Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Президент ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Минздрава РФ, президент Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент НМИЦ детской гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев не планирует покидать свою должность, но просит Минздрав освободить его от обязанностей главного внештатного специалиста министерства в области гематологии, так как он ведет эту общественную работу уже 42 года и хотел бы передать ее своим ученикам.
"Моя должность, на которой я получаю основную зарплату, где я работаю, - это президент Национального центра гематологии и иммунологии. Я никуда не собирался уходить. Речь идет о том, чтобы передать позицию общественную, которую я вел 42 года, это позиция - главный специалист Минздрава. Это общественная работа. Я ее передаю своим ученикам", - рассказал РИА Новости Румянцев.
Он отметил, что работает главным специалистом на общественных началах с 1978 года, что уже достаточно много, поэтому написал письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой передать эти полномочия.
"Решение пока не приняли, но примут. Пока я выполняю свои обязанности, но считаю, что нужно в рамках тех программ, которые реализуются до 2024 года в области онкологии, чтобы пришли новые молодые люди, которые бы взяли в руки все дело", - пояснил Румянцев.
Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Григорьевич Румянцев. Архив
10 января 2018, 19:00
Биография Александра Румянцева
800010
Обсудить 0
Александр Румянцев (гематолог)Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Рекомендуем
Изображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса
Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова
Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах
Народная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение
Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
Вид на Москву с Воробьевых гор
В Москве ожидаются температурные рекорды на следующей неделе
Строительство газопровода Северный поток-2
В Госдуме оценили заявление США о перспективах "Северного потока — 2"
Видеоблогер Юрий Дудь во время интервью
В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ
Нашивки сотрудников МЧС России
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Алексей Пушков
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о "маме и папе"
Министр экономики Японии Тосимицу Мотэги
Глава МИД Японии сообщил о смене фазы в переговорах с Россией
Деткое онкологическое отделение
Минздрав хочет снять ограничения с западных лекарств для онкобольных
Строительство газопровода Северный поток-2
Россия сможет достроить "Северный поток — 2", заявил эксперт
Мюнхенская конференция по безопасности
Драма в Мюнхене: "Глобальный порядок во главе с США — окончен"
Депутат фракции Справедливая Россия Елена Вторыгина
В Госдуме назвали слова протоиерея о гражданских женах оскорблением
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:21В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус
02:15Ради дочери Тимати решил записать трек на испанском языке
02:05В Праге активисты собирают подписи против площади Бориса Немцова
01:58Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье
01:56Главы МИД ЕС обсудят Ливию, Сирию и ближневосточный процесс
01:54В Хубэе число жертв коронавируса выросло до 1 696 человек
01:43Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
01:35Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
01:21Эксперты "Валдая" обсудят Ближний Восток в эпоху перемен
01:17Анна Семенович ответила на сообщения о "шокирующей народ фотографии"
01:06В Москве похоронят Героя России разведчика Алексея Ботяна
00:58В РПЦ отреагировали на сравнение гражданских жен с "проститутками"
00:56В столице ДР Конго пятнадцать человек погибли в ДТП
00:48В Карелии автобус с туристами съехал в кювет
00:46СМИ предупредило об "эпидемии" краж персональных данных россиян
00:40Названы лучшие российские регионы по качеству жизни
00:31В Северной Македонии распустили парламент
00:20Под Хабаровском горит здание на железнодорожной станции
00:10Россия выполнит полет над Грецией, а США над Россией и Белоруссией
23:38В Ленинградской области нашли сбежавшего домашнего енота
Лента новостейМолния