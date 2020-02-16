Настоятель храма в Москве рассказал о нападении

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Настоятель храма в Настоятель храма в Москве , где в воскресенье мужчина ранил двух человек, протоиерей Кирилл Сладков рассказал РЕН-ТВ подробности произошедшего.

Он пояснил, что утром в центральный алтарь забежал мужчина. На нем были очки, резиновые перчатки, на его голове — капюшон. Мужчина, по словам протоиерея, слушал музыку.

Настоятель храма пояснил, что вместе с помощником подошел узнать, что случилось и спокойно вывести мужчину.

"В этот момент он выхватил нож и нанес ножевое ранение моему помощнику Валерию Ивановичу", — рассказал протоиерей.

После этого находящиеся рядом люди попытались остановить нападавшего, однако он успел дважды ударить ножом еще одного человека.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила , что мужчина ворвался в храм Святителя Николая в Москве и ранил двух человек. Нападавшего задержали.