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Настоятель храма в Москве рассказал о нападении
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РИА Новости

Настоятель храма в Москве рассказал о нападении

12:00 16.02.2020 (обновлено: 16:07 16.02.2020)
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Настоятель храма в Москве, где в воскресенье мужчина ранил двух человек, протоиерей Кирилл Сладков рассказал РЕН-ТВ подробности произошедшего.
Он пояснил, что утром в центральный алтарь забежал мужчина. На нем были очки, резиновые перчатки, на его голове — капюшон. Мужчина, по словам протоиерея, слушал музыку.
Настоятель храма пояснил, что вместе с помощником подошел узнать, что случилось и спокойно вывести мужчину.
"В этот момент он выхватил нож и нанес ножевое ранение моему помощнику Валерию Ивановичу", — рассказал протоиерей.
После этого находящиеся рядом люди попытались остановить нападавшего, однако он успел дважды ударить ножом еще одного человека.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мужчина ворвался в храм Святителя Николая в Москве и ранил двух человек. Нападавшего задержали.
Пострадавших госпитализировали.
Нападение на храм
Вчера, 11:35
Опубликовано видео с места нападения на храм в Москве
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Нападение в московском храмеИрина ВолкНовости - Религия и мировоззрениеМоскваРоссияПроисшествия
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