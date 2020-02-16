В Москве ожидаются температурные рекорды на следующей неделе

"Начало предстоящей недели в Центральной России ознаменуется рекордным "триумвиратом" тепла: трое суток подряд столбики термометров будут штурмовать предыдущие температурные максимумы для 17, 18 и 19 февраля, зафиксированные в 1957-м, 1949-м и 1925 году, когда воздух прогревался до плюс 5,8, плюс 4,4 и плюс 3,7 градуса соответственно", — сообщил Тишковец.

Синоптик отметил, что даже ночью воздух в Москве не будет остывать ниже нуля-плюс трех градусов, а в дневные часы температура повысится до плюс трех-шести градусов.

"Причиной тому станет обширный теплый сектор атлантического циклона, в котором сформируется мощный западно-восточный перенос воздушных масс, подогретых Гольфстримом с аномальным температурным фоном на девять-одиннадцать градусов выше климатической нормы февраля, что соответствует показателям начала апреля", — пояснил синоптик.

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По словам Тишковца, на следующей неделе будет преобладать пасмурное небо с осадками в смешанной фазе, но преимущественно в виде дождя, это приведет к бурному снеготаянию: к середине недели высота снежного покрова уменьшится до символических одного-двух сантиметров при норме 36-38 сантиметров.