В Москве ожидаются температурные рекорды на следующей неделе

"Начало предстоящей недели в Центральной России ознаменуется рекордным "триумвиратом" тепла: трое суток подряд столбики термометров будут штурмовать предыдущие температурные максимумы для 17, 18 и 19 февраля, зафиксированные в 1957-м, 1949-м и 1925 году, когда воздух прогревался до плюс 5,8, плюс 4,4 и плюс 3,7 градуса соответственно", — сообщил Тишковец.
"Причиной тому станет обширный теплый сектор атлантического циклона, в котором сформируется мощный западно-восточный перенос воздушных масс, подогретых Гольфстримом с аномальным температурным фоном на девять-одиннадцать градусов выше климатической нормы февраля, что соответствует показателям начала апреля", — пояснил синоптик.
"Во второй половине недели немного похолодает, столбики термометров опустятся до околонулевых значений, осадки будут выпадать в виде снега и мокрого снега (на 23 февраля — снегопад)", — добавил метеоролог.