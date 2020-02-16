Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-16T17:27+0300
https://ria.ru/20200216/1564837732.html
В Москве ожидаются температурные рекорды на следующей неделе
https://cdn24.img.ria.ru/images/156191/04/1561910423_0:109:3072:1837_1036x0_80_0_0_8b62a5b3bcc8757bed8f67be5d25e60f.jpg
РИА Новости

В Москве ожидаются температурные рекорды на следующей неделе

11:26 16.02.2020 (обновлено: 17:27 16.02.2020)
18574
© РИА Новости / Максим БлиновВид на Москву с Воробьевых гор
Вид на Москву с Воробьевых гор
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Температурные рекорды ожидаются в Москве на следующей неделе, три дня подряд температурный фон будет на девять-одиннадцать градусов выше климатической нормы февраля, что соответствует показателям начала апреля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Начало предстоящей недели в Центральной России ознаменуется рекордным "триумвиратом" тепла: трое суток подряд столбики термометров будут штурмовать предыдущие температурные максимумы для 17, 18 и 19 февраля, зафиксированные в 1957-м, 1949-м и 1925 году, когда воздух прогревался до плюс 5,8, плюс 4,4 и плюс 3,7 градуса соответственно", — сообщил Тишковец.

Москва
Вчера, 08:56
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в воскресенье
Синоптик отметил, что даже ночью воздух в Москве не будет остывать ниже нуля-плюс трех градусов, а в дневные часы температура повысится до плюс трех-шести градусов.

"Причиной тому станет обширный теплый сектор атлантического циклона, в котором сформируется мощный западно-восточный перенос воздушных масс, подогретых Гольфстримом с аномальным температурным фоном на девять-одиннадцать градусов выше климатической нормы февраля, что соответствует показателям начала апреля", — пояснил синоптик.

Ранняя весна в Измайловском парке
13 февраля, 06:23
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в России в марте
По словам Тишковца, на следующей неделе будет преобладать пасмурное небо с осадками в смешанной фазе, но преимущественно в виде дождя, это приведет к бурному снеготаянию: к середине недели высота снежного покрова уменьшится до символических одного-двух сантиметров при норме 36-38 сантиметров.

"Во второй половине недели немного похолодает, столбики термометров опустятся до околонулевых значений, осадки будут выпадать в виде снега и мокрого снега (на 23 февраля — снегопад)", — добавил метеоролог.

303126519
Обсудить 5
Евгений ТишковецМоскваОбщество
Рекомендуем
Москва
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в воскресенье
Петр Павленский
Во Франции задержали подругу Павленского, разместившего интимные видео
Капкейки
СМИ: в Москве девушка умерла на конкурсе по поеданию пирожных
Мюнхенская конференция по безопасности
Драма в Мюнхене: "Глобальный порядок во главе с США — окончен"
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов
Посол России в Турции получил новые угрозы из-за Сирии
Авиалайнер Boeing 737 Max во время демонстрационного полета на авиасалоне Фарнборо-2016
Крутое пике: Boeing не смогла продать ни одного самолета
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Смирнов объяснил сравнение гражданских жен с проститутками
Изображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Капкейки
В баре рассказали о гибели девушки во время поедания пирожных
В.Путин
Переводчики Путина рассказали о работе с президентом
Общий вид посольства США в Зеленой зоне в Багдаде
Иракские силовики рассказали о последствиях ракетного обстрела Багдада
Банковские карты
ЦБ назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников
Нашивки сотрудников МЧС России
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Москва-река и дом на Котельнической набережной в Москве
В РАН объявили о завершении зимы в Москве
Флаги России и ЕС
В МИД рассказали о трех условиях для улучшения отношений с Европой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:21В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус
02:15Ради дочери Тимати решил записать трек на испанском языке
02:05В Праге активисты собирают подписи против площади Бориса Немцова
01:58Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье
01:56Главы МИД ЕС обсудят Ливию, Сирию и ближневосточный процесс
01:54В Хубэе число жертв коронавируса выросло до 1 696 человек
01:43Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
01:35Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
01:21Эксперты "Валдая" обсудят Ближний Восток в эпоху перемен
01:17Анна Семенович ответила на сообщения о "шокирующей народ фотографии"
01:06В Москве похоронят Героя России разведчика Алексея Ботяна
00:58В РПЦ отреагировали на сравнение гражданских жен с "проститутками"
00:56В столице ДР Конго пятнадцать человек погибли в ДТП
00:48В Карелии автобус с туристами съехал в кювет
00:46СМИ предупредило об "эпидемии" краж персональных данных россиян
00:40Названы лучшие российские регионы по качеству жизни
00:31В Северной Македонии распустили парламент
00:20Под Хабаровском горит здание на железнодорожной станции
00:10Россия выполнит полет над Грецией, а США над Россией и Белоруссией
23:38В Ленинградской области нашли сбежавшего домашнего енота
Лента новостейМолния