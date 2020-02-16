В Госдуме оценили заявление США о перспективах "Северного потока — 2"

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT назвал заявления главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что Россия не сможет самостоятельно завершить строительство "Северного потока — 2", "недобросовестной конкуренцией".
Она, по мнению депутата, открывает всем странам Европы глаза на санкции. Чепа не сомневается, что Вашингтон продолжит предпринимать меры для того, чтобы помешать строительству газопровода. Он отметил, что подобные заявления со стороны США рассчитаны на настроение европейских компаний и носят политический характер. Чепа подчеркнул, что это вызвало задержки в строительстве проекта. Кроме того, депутат заявил, что после пересчетов сроков запуска проекта, есть возможность завершить строительство газопровода к концу года.
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"Я думаю, что в течении года будут предприняты шаги для того, чтобы ускорить завершение этого проекта", — пояснил Чепа.
Кроме того, заявления со стороны США и их действия не помешают завершить строительство "Северный потока — 2".
Ранее министр энергетики США Дэн Бруйетт оценил перспективы окончания прокладки газопровода. По его мнению, России не удастся самостоятельно завершить строительство проекта и тем самым обойти санкции США. У Москвы, как считает Бруйетт, нет соответствующих технологий.
Санкции против "Северного потока — 2"
В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, в котором предусматриваются санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить работы. Компания Allseas подчинилась требованиям Вашингтона. Позднее Александр Новак заявил, что "Северный поток — 2" может достроить корабль "Академик Черский". Несколько дней назад судно покинуло порт Находки на Дальнем Востоке.
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