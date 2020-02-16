Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-16T11:19+0300
https://ria.ru/20200216/1564837548.html
В Госдуме оценили заявление США о перспективах "Северного потока — 2"
https://cdn21.img.ria.ru/images/155942/61/1559426133_0:281:3035:1988_1036x0_80_0_0_6c23193eda9446a620f6e17a6db8b337.jpg
РИА Новости

В Госдуме оценили заявление США о перспективах "Северного потока — 2"

11:19 16.02.2020
2741
© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT назвал заявления главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что Россия не сможет самостоятельно завершить строительство "Северного потока — 2", "недобросовестной конкуренцией".
Она, по мнению депутата, открывает всем странам Европы глаза на санкции. Чепа не сомневается, что Вашингтон продолжит предпринимать меры для того, чтобы помешать строительству газопровода. Он отметил, что подобные заявления со стороны США рассчитаны на настроение европейских компаний и носят политический характер. Чепа подчеркнул, что это вызвало задержки в строительстве проекта. Кроме того, депутат заявил, что после пересчетов сроков запуска проекта, есть возможность завершить строительство газопровода к концу года.
Строительство газопровода Северный поток-2
14 февраля, 20:25
Глава OMV прокомментировал строительство "Северного потока — 2"
"Я думаю, что в течении года будут предприняты шаги для того, чтобы ускорить завершение этого проекта", — пояснил Чепа.
Кроме того, заявления со стороны США и их действия не помешают завершить строительство "Северный потока — 2".
Ранее министр энергетики США Дэн Бруйетт оценил перспективы окончания прокладки газопровода. По его мнению, России не удастся самостоятельно завершить строительство проекта и тем самым обойти санкции США. У Москвы, как считает Бруйетт, нет соответствующих технологий.

Санкции против "Северного потока — 2"

В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, в котором предусматриваются санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить работы. Компания Allseas подчинилась требованиям Вашингтона. Позднее Александр Новак заявил, что "Северный поток — 2" может достроить корабль "Академик Черский". Несколько дней назад судно покинуло порт Находки на Дальнем Востоке.
Строительство газопровода Северный поток-2
6 февраля, 08:00
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
4620101
Обсудить 1
Дэн БруйеттСеверный поток — 2Турецкий потокАлексей ЧепаДональд ТрампМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Госдума РФАлександр НовакЕвропаСШАВ мире
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
Россия сможет достроить "Северный поток — 2", заявил эксперт
Общий вид посольства США в Зеленой зоне в Багдаде
Иракские силовики рассказали о последствиях ракетного обстрела Багдада
Баннер с гербом Белоруссии в Минске
В Крыму назвали концепцию нового герба Белоруссии странной
Губернатор Костромской области Сергей Ситников
Костромской губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже коррупции
Наталья Поклонская
Поклонская посоветовала Зеленскому не засматриваться на Крым
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева заявила об "украинском феномене" Зеленского
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Российский генерал рассказал о стычке американских солдат с сирийцами
Нападение на храм
Опубликовано видео с места нападения на храм в Москве
Вид на Москву с Воробьевых гор
В Москве ожидаются температурные рекорды на следующей неделе
Президент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019
Моралес прокомментировал заморозку проекта Росатома в Боливии
Флаги России и ЕС
В МИД рассказали о трех условиях для улучшения отношений с Европой
Стоп-кадр видео с участием диджея и композитора Андрея Иванова
Умер создатель саундтрека к сериалу "Бригада"
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
В коалиции прокомментировали ракетные удары по базе в Багдаде
Нашивки сотрудников МЧС России
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Депутат фракции Справедливая Россия Елена Вторыгина
В Госдуме назвали слова протоиерея о гражданских женах оскорблением
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:21В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус
02:15Ради дочери Тимати решил записать трек на испанском языке
02:05В Праге активисты собирают подписи против площади Бориса Немцова
01:58Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье
01:56Главы МИД ЕС обсудят Ливию, Сирию и ближневосточный процесс
01:54В Хубэе число жертв коронавируса выросло до 1 696 человек
01:43Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
01:35Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
01:21Эксперты "Валдая" обсудят Ближний Восток в эпоху перемен
01:17Анна Семенович ответила на сообщения о "шокирующей народ фотографии"
01:06В Москве похоронят Героя России разведчика Алексея Ботяна
00:58В РПЦ отреагировали на сравнение гражданских жен с "проститутками"
00:56В столице ДР Конго пятнадцать человек погибли в ДТП
00:48В Карелии автобус с туристами съехал в кювет
00:46СМИ предупредило об "эпидемии" краж персональных данных россиян
00:40Названы лучшие российские регионы по качеству жизни
00:31В Северной Македонии распустили парламент
00:20Под Хабаровском горит здание на железнодорожной станции
00:10Россия выполнит полет над Грецией, а США над Россией и Белоруссией
23:38В Ленинградской области нашли сбежавшего домашнего енота
Лента новостейМолния