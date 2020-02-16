В Госдуме оценили заявление США о перспективах "Северного потока — 2"

Она, по мнению депутата, открывает всем странам Европы глаза на санкции. Чепа не сомневается, что Вашингтон продолжит предпринимать меры для того, чтобы помешать строительству газопровода. Он отметил, что подобные заявления со стороны США рассчитаны на настроение европейских компаний и носят политический характер. Чепа подчеркнул, что это вызвало задержки в строительстве проекта. Кроме того, депутат заявил, что после пересчетов сроков запуска проекта, есть возможность завершить строительство газопровода к концу года.

"Я думаю, что в течении года будут предприняты шаги для того, чтобы ускорить завершение этого проекта", — пояснил Чепа.

Кроме того, заявления со стороны США и их действия не помешают завершить строительство "Северный потока — 2".

Ранее министр энергетики США Дэн Бруйетт оценил перспективы окончания прокладки газопровода. По его мнению, России не удастся самостоятельно завершить строительство проекта и тем самым обойти санкции США. У Москвы, как считает Бруйетт, нет соответствующих технологий.

Санкции против "Северного потока — 2"