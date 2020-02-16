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С карантинного лайнера в Японии планируют эвакуировать двух греков
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РИА Новости

С карантинного лайнера в Японии планируют эвакуировать двух греков

11:05 16.02.2020 (обновлено: 11:51 16.02.2020)
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоЛайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
© РИА Новости / Иван Захарченко
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама. Архивное фото
АФИНЫ, 16 фев - РИА Новости. Двух греков, которые находятся на круизном судне Diamond Princess, помещенном на карантин у японского порта Йогокама, планируется эвакуировать на следующей неделе, сообщил министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас телеканалу Skai.
Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили корабль на карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна находятся 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. На лайнере 355 человек заразились коронавирусом.
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"Мы уже координируем и организуем, возможно, на следующей неделе, операцию по возвращению на родину двух греков, в сотрудничестве с министерством иностранных дел и другими соответствующими органами", - сказал министр. Он не уточнил данные о греках.
Кикилиас сослался на успешное возвращение домой двух греков из Китая при помощи Великобритании и Италии и поблагодарил власти этих стран.
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Министр сообщил также, что в Греции принимаются соответствующие меры для профилактики коронавируса, национальная организация здравоохранения дала соответствующие инструкции аэропортам, портовым службам, гостиницам и контролирует ситуацию.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665. За пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.
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