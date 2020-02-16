С карантинного лайнера в Японии планируют эвакуировать двух греков

АФИНЫ, 16 фев - РИА Новости. Двух греков, которые находятся на круизном судне Двух греков, которые находятся на круизном судне Diamond Princess , помещенном на карантин у японского порта Йогокама, планируется эвакуировать на следующей неделе, сообщил министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас телеканалу Skai.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили корабль на карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна находятся 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. На лайнере 355 человек заразились коронавирусом.

"Мы уже координируем и организуем, возможно, на следующей неделе, операцию по возвращению на родину двух греков, в сотрудничестве с министерством иностранных дел и другими соответствующими органами", - сказал министр. Он не уточнил данные о греках.

Кикилиас сослался на успешное возвращение домой двух греков из Китая при помощи Великобритании и Италии и поблагодарил власти этих стран.

Министр сообщил также, что в Греции принимаются соответствующие меры для профилактики коронавируса, национальная организация здравоохранения дала соответствующие инструкции аэропортам, портовым службам, гостиницам и контролирует ситуацию.