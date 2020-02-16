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Умер создатель саундтрека к сериалу "Бригада"
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РИА Новости

Умер создатель саундтрека к сериалу "Бригада"

10:56 16.02.2020 (обновлено: 11:12 16.02.2020)
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© YouTube канал "How to MIX"Стоп-кадр видео с участием диджея и композитора Андрея Иванова
Стоп-кадр видео с участием диджея и композитора Андрея Иванова
© YouTube канал "How to MIX"
Стоп-кадр видео с участием диджея и композитора Андрея Иванова. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Диджей и композитор, один из создателей музыкального проекта Triplex и саундтрека к сериалу "Бригада" Андрей Иванов утонул, разбившись о скалы в Австралии, сообщил журналист Михаил Козырев на своей странице Facebook.
"Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху - нет", - говорится в сообщении.
Проект Triplex, одним из создателей которого является Иванов, специализируется на электронной музыке. Triplex прославился записью саундтреков ко многих фильмам и телесериалам в 2000 году. Самый известный саундтрек проекта - к сериалу "Бригада". Кроме того, совместно с финской рок-группой Apocalyptica проект записал саундтрек к фильму "Бой с тенью".
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КультураАвстралияРоссияОбщество
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