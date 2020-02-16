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Россияне не просили об эвакуации с лайнера Diamond Princess в Японии
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РИА Новости

Россияне не просили об эвакуации с лайнера Diamond Princess в Японии

10:42 16.02.2020 (обновлено: 11:47 16.02.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonКруизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россияне не обращались с просьбой об эвакуации с круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине у японского порта Йогокама, сообщило посольство РФ в Японии.

"От россиян не поступало обращений с просьбой об эвакуации с судна. В настоящее время исходим из того, что наши граждане продолжают оставаться на лайнере до завершения карантина, то есть ориентировочно до 19 февраля с.г.", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.

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Посольство также подтвердило, что продолжает держать ситуацию на контроле и в ежедневном режиме поддерживает индивидуальный контакт с каждым соотечественником на лайнере.
"На сегодняшний день ни у кого из россиян коронавирус не диагностирован. Продолжаем взаимодействовать с МИД Японии и минздравом Японии по всем вопросам , связанным с оказанием содействия росгражданам", - подчеркнули в дипмиссии.
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"В настоящее время японские власти проводят обследование на предмет заражения коронавирусом всех людей, находящихся на борту Diamond Princess. Пассажиры, у которых не будет выявлен вирус, смогут покинуть корабль после завершения установленного японскими властями срока карантинного режима", - сообщили они.
Число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна уже выросло до 285 человек. Власти Японии рассматривают вариант продления карантина для супругов и семей, зараженных при двухместном размещении в каютах.
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В субботу также стало известно еще о 8 новых случаях заражения в Токио, не связанных с круизным лайнером. Большинство из них, предположительно, заразились от водителя такси.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665. За пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.
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