Россияне не просили об эвакуации с лайнера Diamond Princess в Японии

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россияне не обращались с просьбой об эвакуации с круизного судна Diamond Princess , которое находится на карантине у японского порта Йогокама, сообщило посольство РФ в Японии

"От россиян не поступало обращений с просьбой об эвакуации с судна. В настоящее время исходим из того, что наши граждане продолжают оставаться на лайнере до завершения карантина, то есть ориентировочно до 19 февраля с.г.", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.

Посольство также подтвердило, что продолжает держать ситуацию на контроле и в ежедневном режиме поддерживает индивидуальный контакт с каждым соотечественником на лайнере.

"На сегодняшний день ни у кого из россиян коронавирус не диагностирован. Продолжаем взаимодействовать с МИД Японии и минздравом Японии по всем вопросам , связанным с оказанием содействия росгражданам", - подчеркнули в дипмиссии.

"В настоящее время японские власти проводят обследование на предмет заражения коронавирусом всех людей, находящихся на борту Diamond Princess. Пассажиры, у которых не будет выявлен вирус, смогут покинуть корабль после завершения установленного японскими властями срока карантинного режима", - сообщили они.

Число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна уже выросло до 285 человек. Власти Японии рассматривают вариант продления карантина для супругов и семей, зараженных при двухместном размещении в каютах.

В субботу также стало известно еще о 8 новых случаях заражения в Токио, не связанных с круизным лайнером. Большинство из них, предположительно, заразились от водителя такси.