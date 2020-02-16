В Москве проведут профилактику Вечного огня накануне 23 февраля

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проведут профилактику газогорелочного устройства Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду 19 февраля в преддверии Дня защитника Отечества, сообщили в пресс-службе комплекса.
"Благодаря регулярной профилактике газогорелочного устройства поддерживается постоянное горение Вечного огня, к этой работе повышенной сложности привлекаются только лучшие специалисты газового хозяйства столицы, - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.
По его словам, огонь мемориала не гаснет благодаря трем уникальным запальникам, обеспечивающим трехкратное резервирование стабильного горения в любую погоду. В рамках профилактических работ каждый из запальников горелки проверят на работоспособность, а в случае необходимости заменят платиновую спираль.
"На время профилактики священное пламя перенесут на временную горелку специальным факелом, по завершении работ пламя вернут на звезду мемориала", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что газогорелочное устройство символа Великой Победы, разработанное с участием специалистов Мосгаза, нуждается в регулярном техническом осмотре, проводимом ежемесячно, и дополнительно перед такими государственными праздниками, как День защитника Отечества и День Победы.
"Восьмого мая, в канун празднования 75-й годовщины Великой Победы, исполнится 53 года со дня зажжения Вечного огня на этом святом для каждого россиянина месте", - отметил Бирюков.
22 февраля 2018, 14:35"Вечное должно быть вечным": как следят за главным огнем страныВ Москве в преддверии Дня защитника Отечества была проведена профилактика главного символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне — Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата у стен Кремля. РИА Новости рассказывает, как это пламя поддерживают уже более полувека.