В Москве проведут профилактику Вечного огня накануне 23 февраля

"Вечное должно быть вечным": как следят за главным огнем страны В Москве в преддверии Дня защитника Отечества была проведена профилактика главного символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне — Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата у стен Кремля. РИА Новости рассказывает, как это пламя поддерживают уже более полувека.