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В Москве мужчина с ножом ранил двух человек в храме
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РИА Новости

В Москве мужчина с ножом ранил двух человек в храме

10:19 16.02.2020 (обновлено: 13:14 16.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ Москве мужчина с ножом ранил двух прихожан храма
В Москве мужчина с ножом ранил двух прихожан храма
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В воскресенье утром мужчина ворвался в храм Святителя Николая в Москве во время службы и ранил двух человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области", — сказала Волк.
Мужчина был вооружен ножом.
Пострадавших, по словам пресс-представителя, госпитализировали.
Как рассказал настоятель храма, мужчина сначала забежал в центральный алтарь, а когда батюшка с помощником подошли спросить у него, в чем дело, выхватил нож и нанес удар. В этот момент на помощь подоспели стоящие рядом люди, однако нападавший успел ранить еще одного человека.
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Опубликовано видео с места нападения на храм в Москве
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Нападение в московском храмеИрина ВолкНовости - Религия и мировоззрениеМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
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