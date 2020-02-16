В Москве мужчина с ножом ранил двух человек в храме

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В воскресенье утром мужчина ворвался в храм Святителя Николая в Москве во время службы и ранил двух человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области", — сказала Волк.
Мужчина был вооружен ножом.
Пострадавших, по словам пресс-представителя, госпитализировали.
Как рассказал настоятель храма, мужчина сначала забежал в центральный алтарь, а когда батюшка с помощником подошли спросить у него, в чем дело, выхватил нож и нанес удар. В этот момент на помощь подоспели стоящие рядом люди, однако нападавший успел ранить еще одного человека.