В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом

"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР. 12.02.2020 заболевшие выписаны с выздоровлением. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

"Тоталитарная" борьба с эпидемией, или Китай не может быть прав

"Тоталитарная" борьба с эпидемией, или Китай не может быть прав

В 66 субъектах России развернуто 120 учреждений для медицинского наблюдения на 7094 места, где размещено 616 граждан КНР. В резерве 210 учреждений на 11683 места, уточняется в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название–COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665. За пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.