Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранения получил мирный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 12 нарушениях режима прекращения огня.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - Прим. ред.) составило восемь раз... ранения получил мирный житель", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатомёты.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения