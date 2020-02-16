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Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

10:15 16.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужащий народной милиции Донецкой народной республики
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Служащий народной милиции Донецкой народной республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранения получил мирный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 12 нарушениях режима прекращения огня.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
15 февраля, 17:50
Зеленский заявил, что лично для него война на Украине окончена
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - Прим. ред.) составило восемь раз... ранения получил мирный житель", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатомёты.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)В мире
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