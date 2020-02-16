Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранения получил мирный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ( СЦКК ).

В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 12 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - Прим. ред.) составило восемь раз... ранения получил мирный житель", - сказал представитель ведомства.