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В Грузии нашли тело попавшей под лавину россиянки
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РИА Новости

В Грузии нашли тело попавшей под лавину россиянки

10:10 16.02.2020 (обновлено: 11:50 16.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Филиппов / Перейти в фотобанкГорнолыжный курорт Гудаури в Грузии.
Горнолыжный курорт Гудаури в Грузии.
© РИА Новости / Евгений Филиппов
Перейти в фотобанк
Горнолыжный курорт Гудаури в Грузии.. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 16 фев — РИА Новости. Сотрудники спасательной службы Грузии обнаружили тело россиянки, которая попала под лавину на горнолыжном курорте Гудаури, сообщили в компании по развитию горнолыжных курортов страны.

"Обнаружено тело туристки, ее личность идентифицирована", — заявили в компании.

Ранее компания сообщила, что группа российских туристов попала в субботу под лавину в Гудаури. Лыжники катались на запретной территории. Под лавину попали четыре туриста, троих удалось спасти, поиски женщины велись на протяжении всей субботы, к вечеру они прекратились и возобновились лишь в воскресенье утром.
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