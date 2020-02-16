В Грузии нашли тело попавшей под лавину россиянки

ТБИЛИСИ, 16 фев — РИА Новости. Сотрудники спасательной службы Грузии обнаружили тело россиянки, которая попала под лавину на горнолыжном курорте Гудаури, сообщили в компании по развитию горнолыжных курортов страны.
"Обнаружено тело туристки, ее личность идентифицирована", — заявили в компании.
Ранее компания сообщила, что группа российских туристов попала в субботу под лавину в Гудаури. Лыжники катались на запретной территории. Под лавину попали четыре туриста, троих удалось спасти, поиски женщины велись на протяжении всей субботы, к вечеру они прекратились и возобновились лишь в воскресенье утром.
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