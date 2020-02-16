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На Урале число погибших при ЧП на заводе выросло до трех человек
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РИА Новости

На Урале число погибших при ЧП на заводе выросло до трех человек

10:06 16.02.2020
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© РИА Новости / Евгений СамаринДиагностический медицинский прибор в больнице
Диагностический медицинский прибор в больнице
© РИА Новости / Евгений Самарин
Диагностический медицинский прибор в больнице. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Еще одна женщина, пострадавшая при замыкании проводки на заводе "Русский хром" в Первоуральске, скончалась в больнице в ночь на воскресенье, число погибших в результате ЧП возросло до трех, сообщил РИА Новости пресс-секретарь предприятия Всеволод Орешкин.
В четверг в цехе пароснабжения при переключении электрооборудования с основной схемы на резервную произошло короткое замыкание. Трое рабочих – две женщины и один мужчина – были доставлены в больницу с термическими ожогами порядка 80% тела. В пятницу скончались мужчина, госпитализированный в больницу Первоуральска, и женщина, доставленная в ожоговый центр больницы №40 в Екатеринбурге.
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
13 февраля, 15:40
В Перми при вспышке горючего на вертолетном заводе пострадал человек
"(Вторая) женщина скончалась сегодня ночью. Всем трем семьям погибших будет оказана поддержка", – сказал собеседник агентства.
Ранее региональный СУСК сообщал, что статья возбужденного уголовного дела будет переквалифицирована на более тяжкую – о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 143 УК РФ), по ней предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
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ПервоуральскПроисшествия
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