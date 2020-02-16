На Урале число погибших при ЧП на заводе выросло до трех человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Еще одна женщина, пострадавшая при замыкании проводки на заводе "Русский хром" в Еще одна женщина, пострадавшая при замыкании проводки на заводе "Русский хром" в Первоуральске , скончалась в больнице в ночь на воскресенье, число погибших в результате ЧП возросло до трех, сообщил РИА Новости пресс-секретарь предприятия Всеволод Орешкин.

В четверг в цехе пароснабжения при переключении электрооборудования с основной схемы на резервную произошло короткое замыкание. Трое рабочих – две женщины и один мужчина – были доставлены в больницу с термическими ожогами порядка 80% тела. В пятницу скончались мужчина, госпитализированный в больницу Первоуральска, и женщина, доставленная в ожоговый центр больницы №40 в Екатеринбурге.

"(Вторая) женщина скончалась сегодня ночью. Всем трем семьям погибших будет оказана поддержка", – сказал собеседник агентства.