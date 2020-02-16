На Урале число погибших при ЧП на заводе выросло до трех человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Еще одна женщина, пострадавшая при замыкании проводки на заводе "Русский хром" в Первоуральске, скончалась в больнице в ночь на воскресенье, число погибших в результате ЧП возросло до трех, сообщил РИА Новости пресс-секретарь предприятия Всеволод Орешкин.
В четверг в цехе пароснабжения при переключении электрооборудования с основной схемы на резервную произошло короткое замыкание. Трое рабочих – две женщины и один мужчина – были доставлены в больницу с термическими ожогами порядка 80% тела. В пятницу скончались мужчина, госпитализированный в больницу Первоуральска, и женщина, доставленная в ожоговый центр больницы №40 в Екатеринбурге.
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"(Вторая) женщина скончалась сегодня ночью. Всем трем семьям погибших будет оказана поддержка", – сказал собеседник агентства.
Ранее региональный СУСК сообщал, что статья возбужденного уголовного дела будет переквалифицирована на более тяжкую – о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 143 УК РФ), по ней предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.