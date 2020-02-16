Иракские силовики рассказали о последствиях ракетного обстрела Багдада

"Четыре ракеты "Катюша" упали вчера ночью в столице Багдаде. Три из них упали в "зеленой зоне", четвертая — на штаб материально-технической поддержки "аль-Хашд аш-Шааби" (иракское шиитское ополчение. — Прим. ред.) рядом со зданием полицейского колледжа на улице Филастын, что привело к повреждению автомобиля, палатки и склада запчастей, жертв нет", — сообщается в Twitter пресс-службы.