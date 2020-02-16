Иракские силовики рассказали о последствиях ракетного обстрела Багдада

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Три ракеты упали в ночь на воскресенье в "зеленой зоне" столицы Ирака, где расположены правительственные учреждения и посольства, говорится в заявлении пресс-службы иракских органов безопасности.
"Четыре ракеты "Катюша" упали вчера ночью в столице Багдаде. Три из них упали в "зеленой зоне", четвертая — на штаб материально-технической поддержки "аль-Хашд аш-Шааби" (иракское шиитское ополчение. — Прим. ред.) рядом со зданием полицейского колледжа на улице Филастын, что привело к повреждению автомобиля, палатки и склада запчастей, жертв нет", — сообщается в Twitter пресс-службы.
"Зеленая зона" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, периодически становится мишенью ракетных обстрелов. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба. Так, 9 января две ракеты "Катюша" упали на территории "зеленой зоны", вызвав срабатывание сигнала воздушной тревоги, в том числе у посольства США. Пресс-служба органов безопасности Багдада заявила об отсутствии жертв и пострадавших.
Ранее телеканал Al-Arabiya сообщил, что ракеты упали в районе посольства США в "зеленой зоне". Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на американский военный источник, что на территории посольства прозвучали предупреждающие сирены.