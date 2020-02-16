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2020-02-16T10:16+0300
https://ria.ru/20200216/1564836380.html
Иракские силовики рассказали о последствиях ракетного обстрела Багдада
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РИА Новости

Иракские силовики рассказали о последствиях ракетного обстрела Багдада

10:00 16.02.2020 (обновлено: 10:16 16.02.2020)
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© REUTERS / STRINGERОбщий вид посольства США в Зеленой зоне в Багдаде
Общий вид посольства США в Зеленой зоне в Багдаде
© REUTERS / STRINGER
Общий вид посольства США в Зеленой зоне в Багдаде. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Три ракеты упали в ночь на воскресенье в "зеленой зоне" столицы Ирака, где расположены правительственные учреждения и посольства, говорится в заявлении пресс-службы иракских органов безопасности.

"Четыре ракеты "Катюша" упали вчера ночью в столице Багдаде. Три из них упали в "зеленой зоне", четвертая — на штаб материально-технической поддержки "аль-Хашд аш-Шааби" (иракское шиитское ополчение. — Прим. ред.) рядом со зданием полицейского колледжа на улице Филастын, что привело к повреждению автомобиля, палатки и склада запчастей, жертв нет", — сообщается в Twitter пресс-службы.

"Зеленая зона" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, периодически становится мишенью ракетных обстрелов. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба. Так, 9 января две ракеты "Катюша" упали на территории "зеленой зоны", вызвав срабатывание сигнала воздушной тревоги, в том числе у посольства США. Пресс-служба органов безопасности Багдада заявила об отсутствии жертв и пострадавших.
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
Вчера, 06:20
В коалиции прокомментировали ракетные удары по базе в Багдаде
Ранее телеканал Al-Arabiya сообщил, что ракеты упали в районе посольства США в "зеленой зоне". Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на американский военный источник, что на территории посольства прозвучали предупреждающие сирены.
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Багдад (город)ИракВ мире
Популярные комментарии
остальным урок )) на будущее : даже с благими намерениями пуская к себе США якобы "для защиты и демократии" будете получать от них стабильных лещей.
16 февраля, 10:25
Андрей Сидоров
3210013
И кто же их запускает?
16 февраля, 10:08
АСАндрей Ст
1922000
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