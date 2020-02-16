Поклонская посоветовала Зеленскому не засматриваться на Крым

"Если Владимиру Александровичу (Зеленскому. — Прим. ред.) очень хочется знать мнение народа, то нужно проводить не выборы, а всеукраинский референдум по вопросам, как дальше жить? Хотят ли граждане Украины продолжения гражданской войны на Донбассе? Или, может быть, люди хотят мира и добрососедских отношений с Крымом — наладить транспортное сообщение, открыть воду. При этом вопрос принадлежности Крыма украинским властям пора оставить в покое. Крым — это Россия", — сказала РИА Новости Поклонская.

По ее мнению, Украина должна двигаться дальше, а для этого необходимо не топтаться на месте, а признать очевидное, в том числе воссоединение крымчан с Россией.

"Уверена, что Зеленский сам не верит в то, что ему надо говорить сегодня в отношении Крыма, и был бы рад смене риторики, но пока продолжает действовать с оглядкой на националистов. Этот политический "Квартал 95" будет продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлено доброе имя Украины. А для этого нужно наказать виновных в госперевороте в Киеве, сожжении людей в Одессе, вернуть мир на Донбасс и признать российский статус Крыма", — сказала депутат.