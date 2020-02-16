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2020-02-16T10:57+0300
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Поклонская посоветовала Зеленскому не засматриваться на Крым
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РИА Новости

Поклонская посоветовала Зеленскому не засматриваться на Крым

09:42 16.02.2020 (обновлено: 10:57 16.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Украины забыть о Крыме.

"Если Владимиру Александровичу (Зеленскому. — Прим. ред.) очень хочется знать мнение народа, то нужно проводить не выборы, а всеукраинский референдум по вопросам, как дальше жить? Хотят ли граждане Украины продолжения гражданской войны на Донбассе? Или, может быть, люди хотят мира и добрососедских отношений с Крымом — наладить транспортное сообщение, открыть воду. При этом вопрос принадлежности Крыма украинским властям пора оставить в покое. Крым — это Россия", — сказала РИА Новости Поклонская.

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
15 февраля, 20:11
Мечты о Марсе. Пушков ответил на идею Зеленского о выборах в Крыму
По ее мнению, Украина должна двигаться дальше, а для этого необходимо не топтаться на месте, а признать очевидное, в том числе воссоединение крымчан с Россией.
"Уверена, что Зеленский сам не верит в то, что ему надо говорить сегодня в отношении Крыма, и был бы рад смене риторики, но пока продолжает действовать с оглядкой на националистов. Этот политический "Квартал 95" будет продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлено доброе имя Украины. А для этого нужно наказать виновных в госперевороте в Киеве, сожжении людей в Одессе, вернуть мир на Донбасс и признать российский статус Крыма", — сказала депутат.
В субботу Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении провести в октябре 2020 года местные выборы на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также, по его словам, "хотелось бы (провести местные выборы. — Прим. ред.) и в Крыму".
Осень в Крыму
15 февраля, 16:20
В России оценили намерение Зеленского провести выборы в Крыму
2022440185421
Обсудить 13
Наталья ПоклонскаяГосдума РФВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Как хорошо, что каждый день начинается со слов Поклонской. На душе сразу так спокойно.
16 февраля, 12:30
Svinka Ontherun
1990005
Наш ответ Чемберлену.
16 февраля, 11:49
Oleg Oleg
1961004
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