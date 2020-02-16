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В Приморье начали проверку после наезда автобуса на амурского тигра
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РИА Новости

В Приморье начали проверку после наезда автобуса на амурского тигра

09:27 16.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ВЛАДИВОСТОК, 16 фев - РИА Новости. Полиция в Приморье поводит проверку по факту наезда автобуса на краснокнижного амурского тигра, сообщил РИА Новости представитель регионального пресс-службы УМВД России.
Автобус, следовавший в Хабаровск, в Приморье на трассе сбил амурского тигра. Генеральный директор центра "Амурский тигр " Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что Охотнадзор нашел погибшего тигра, это молода особь.
Амурский тигр
7 февраля, 09:50
В Приморье неизвестные убили амурского тигра
"Сотрудники полиции проверяют информацию о наезде на краснокнижное животное около села Гоголевка в Красноармейском районе. На место происшествия выехали сотрудники полиции и инспекторы охотнадзора. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия", - сказал собеседник.
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Приморский крайПроисшествия
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