В Приморье начали проверку после наезда автобуса на амурского тигра

Автобус, следовавший в Хабаровск, в Приморье на трассе сбил амурского тигра. Генеральный директор центра "Амурский тигр " Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что Охотнадзор нашел погибшего тигра, это молода особь.

"Сотрудники полиции проверяют информацию о наезде на краснокнижное животное около села Гоголевка в Красноармейском районе. На место происшествия выехали сотрудники полиции и инспекторы охотнадзора. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия", - сказал собеседник.