МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Смертность на дорогах Москвы снизилась почти вполовину, несмотря на увеличение количества машин в городе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
"Статистика говорит, что смертность на дорогах у нас снизилась почти вполовину. Хотя увеличилась скорость и количество машин в городе на 1,2 миллиона, не считая подмосковных. Можно сказать, что водители стали более дисциплинированными и вежливыми, но нет предела совершенству. Мы постоянно над этим работаем".
Ранее замруководителя Центра организации дорожного движения Артур Шахбазян сообщил, что в 2019 году в столице произошли 443 ДТП с летальным исходом. В том числе погибли 50 мотоциклистов, что на 4 больше, чем год назад.