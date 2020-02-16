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Смертность на дорогах Москвы снизилась почти вполовину
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РИА Новости

Смертность на дорогах Москвы снизилась почти вполовину

09:10 16.02.2020
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© Фото : АГН "Москва"/ Дмитрий МакаровСотрудник ГИБДД на месте ДТП в Москве
Сотрудник ГИБДД на месте ДТП в Москве
© Фото : АГН "Москва"/ Дмитрий Макаров
Сотрудник ГИБДД на месте ДТП в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Смертность на дорогах Москвы снизилась почти вполовину, несмотря на увеличение количества машин в городе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"Статистика говорит, что смертность на дорогах у нас снизилась почти вполовину. Хотя увеличилась скорость и количество машин в городе на 1,2 миллиона, не считая подмосковных. Можно сказать, что водители стали более дисциплинированными и вежливыми, но нет предела совершенству. Мы постоянно над этим работаем".

Мэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
Сергей Собянин
Мэр Москвы
Ранее замруководителя Центра организации дорожного движения Артур Шахбазян сообщил, что в 2019 году в столице произошли 443 ДТП с летальным исходом. В том числе погибли 50 мотоциклистов, что на 4 больше, чем год назад.
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Сергей СобянинМоскваОбщество
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