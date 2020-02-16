Смертность на дорогах Москвы снизилась почти вполовину

"Статистика говорит, что смертность на дорогах у нас снизилась почти вполовину. Хотя увеличилась скорость и количество машин в городе на 1,2 миллиона, не считая подмосковных. Можно сказать, что водители стали более дисциплинированными и вежливыми, но нет предела совершенству. Мы постоянно над этим работаем".