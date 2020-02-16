Директор Бориса Моисеева назвал размер пенсии певца

"Ему достаточно денег. Тем более, его окружают друзья, которые всегда помогут, если вдруг что-то ему будет нужно", — подчеркнул директор артиста.

Горох отметил, что Моисеев живет "обычной жизнью нормального человека" и никогда ни на что не жалуется.

Ранее о своих пенсиях высказались такие известные представители шоу-бизнеса, как Елена Ханга, Регина Дубовицкая, Евгений Петросян, Юрий Лоза, а также Лев Лещенко и Алиса Фрейндлих. Ханга получает 23 тысячи, а Дубовицкая — 16 тысяч. Петросян признался, что получает "20 с лишним тысяч". Юрий Лоза назвал сумму в 12 тысяч рублей, а Лещенко — 30 тысяч. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих назвала свою пенсию "нормальной".