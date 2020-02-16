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Директор Бориса Моисеева назвал размер пенсии певца
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РИА Новости

Директор Бориса Моисеева назвал размер пенсии певца

09:08 16.02.2020 (обновлено: 11:12 16.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкБорис Моисеев
Борис Моисеев
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Борис Моисеев. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Директор певца Бориса Моисеева Сергей Горох в беседе с порталом Teleprogramma рассказал, что артист получает пенсию в 25 тысяч рублей.
Кроме того, за звание заслуженного артиста России Моисеев получает надбавку в 30 тысяч рублей от мэра Москвы Сергея Собянина.
"Ему достаточно денег. Тем более, его окружают друзья, которые всегда помогут, если вдруг что-то ему будет нужно", — подчеркнул директор артиста.
Горох отметил, что Моисеев живет "обычной жизнью нормального человека" и никогда ни на что не жалуется.
Ранее о своих пенсиях высказались такие известные представители шоу-бизнеса, как Елена Ханга, Регина Дубовицкая, Евгений Петросян, Юрий Лоза, а также Лев Лещенко и Алиса Фрейндлих. Ханга получает 23 тысячи, а Дубовицкая — 16 тысяч. Петросян признался, что получает "20 с лишним тысяч". Юрий Лоза назвал сумму в 12 тысяч рублей, а Лещенко — 30 тысяч. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих назвала свою пенсию "нормальной".
Актер Андрей Ургант
15 февраля, 22:50
Андрей Ургант назвал размер своей пенсии
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Елена ХангаРегина ДубовицкаяШоу-бизнесЮрий ЛозапенсииБорис МоисеевЛев ЛещенкоАлиса ФрейндлихВладимир ПетросянРоссияОбщество
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